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Video Imagini de la operațiunea prin care militarii români caută resturile celei de a doua drone doborâte pe teritoriul țării

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Autoritățile caută resturile de dronă doborâte de piloții F-16 FOTO Captură Video
Autoritățile caută resturile de dronă doborâte de piloții F-16 FOTO Captură Video
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Militarii români caută la această oră ce-a de-a doua dronă doborâtă de piloții F-16 în mai puțin de 24 de ore.  Anchetatorii fac verificări la fața locului pentru a stabili proveniența dronei. În ce privește drona doborâte ieri, aceasta a fost oficial cofirmată de Ministerul Apărării ca fiind una rusească de tip Sahed. 

O nouă dronă a fost doborâtă sâmbătă dimineață de un pilot român de F-16, a anunțat președintele Nicușor Dan. Este vorba despre o dronă interceptată în apropiere de localitatea Sfântu Gheorghe, în proximitatea graniței cu Ucraina. Este al doilea incident în două zile consecutive, după ce vineri același pilot a doborât deasupra județului Buzău o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României.

Potrivit MApN, drona a fost detectată la ora 08:22 de radarele militare.

„Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei”, precizează MApN.

Tot MApN a precizat că drona a fost doborâtă de același pilot care a doborât vineri drona Shahed în județul Buzău.

Editor : I.B.

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