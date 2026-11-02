Live TV

Ministerul de Externe îi avertizează pe românii care vor să călătorească în Belgia

Data actualizării: Data publicării:
mae inquam octav ganea
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministerul de Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei că marţi sunt anunţate ample mişcări de protest care ar putea afecta traficul în Bruxelles, în special în cartierul european şi în zona Gare du Nord.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles +32(0)23475338, +32(0)23441658, +32(0)23436935, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă pot apela telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Bruxelles: +32(0)497428663.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet bruxelles.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în
străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana docuz
1
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Calendar ortodox noiembrie. Foto Getty Images
2
Calendar ortodox noiembrie 2026: Când sunt marile sărbători cu cruce roșie și de la ce...
ID228894_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Florin Manole, despre majorarea salariilor demnitarilor: Pentru a aduce echitate în...
Cetățeni ruși
4
Orașul în care merg rușii care vor să descopere cum se trăiește dincolo de graniță: „Nu...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
5
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Cum arată și ce face acum ”fata de mingi” pe care Nadal ”a devorat-o din priviri” în 2014. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Cum arată și ce face acum ”fata de mingi” pe care Nadal ”a devorat-o din priviri” în 2014. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Belgium: POLITICS GOVERNMENT POLICY STATEMENT DEBATE FRIDAY
Premierul Belgiei și-a prezentat demisia după eșecul negocierilor privind bugetul. Regele Philippe anunță consultări cu partidele
BUCURESTI - MAE - PRELUARE MANDAT - 21 OCT 2026
Ministrul Neculăescu: Piloţii Forțelor Aeriene au reacţionat prompt şi cu profesionalism în cazul dronelor intrate în spațiul aerian
mae inquam octav ganea
MAE, avertizare de călătorie: proteste anunțate sâmbătă în mai multe orașe din Franța, posibile blocaje în transporturi
Two trains collide at Urda station (Toledo)
MAE: Un român a fost rănit în tragedia feroviară din Spania. Bilanțul a crescut la 69 de morți
mae
Avertizare de călătorie de la MAE: Protest spontan al transportatorilor de marfă în Turcia
Recomandările redacţiei
Dumitru Costin
Creșterea salariului minim, în discuție la Guvern. Dumitru Costin...
Alfred Simonis și Marcel Ciolacu.
Alfred Simonis, reacție ironică după criticile privind luxul afișat...
New aircraft parking platform at Bucharest Henri Coanda International Airport, Otopeni, Ilfov, Romania - 17 May 2023
SRI și Administraţia pentru Securitatea Transporturilor din SUA vor...
PNRR steag UE
Manole îl acuză pe Pîslaru că a transmis date false Comisiei...
Ultimele știri
Cel puţin 18 morţi într-un sat din sud-estul Ucrainei, după un bombardament rusesc „absolut oribil”, afirmă Zelenski
Apel la o „zi neagră” în universitățile din Franța. Elevii și studenții anunță noi blocaje: „Guvernul nu vrea să ne asculte?”
Un zbor de la Londra la Sofia a fost redirecţionat la Budapesta, în urma unei alerte cu bombă. A fost escortat de un avion de luptă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii favorizate până la finalul anului 2026. Pentru acești nativi viața se schimbă complet după ce se...
Cancan
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
Fanatik.ro
Filip Stojilkovic, desființat în direct: „Ratează în draci! Un atacant de mare duzină, de Divizia B”
editiadedimineata.ro
Cum se vede în presa franceză lupta României cu dezinformarea online
Fanatik.ro
Gigi Becali, mesaj direct pentru Andrei Nicolescu: „Să nu-i treacă prin cap asta!”
Adevărul
Marcel Ciolacu și-a anulat nunta cu Sorina Docuz, după ce liderii PSD au fost criticați pentru opulența...
Digieconomic
Salariul minim ar putea crește la 5.000 de lei de la 1 ianuarie 2027. Negocieri între noul Guvern și sindicate
Digi FM
Antonia și Alex Velea dau cărțile pe față: Avem acces necondiționat la telefonul partenerului!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Comisia de Disciplină a FRF a decis: meciul a fost pierdut cu 3-0 la masa verde!
Pro FM
„E timpul!” Mariah Carey a dat startul sezonului de Crăciun din 2026. Câți bani îi aduce anual piesa „All I...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 77 de ani, Jessica Lange sugerează că s-ar putea pensiona curând: „A fost o carieră extraordinară”
Adevarul
Val de cutremure în România: cinci în șase ore. Adevărul despre teoria că seismele mici previn unul...
Newsweek
Sorin Grindeanu îi liniștește pe pensionari: Pensiile vor crește. Care ar putea fi sumele?
Digi FM
Își cumpăra haine de la gravide, azi are cu 40 de kg mai puțin și aleargă la maratoane. Schimbările simple pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Frigul ar putea prelungi viața. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul temperaturilor scăzute asupra...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Scandal între Michael Douglas și Julia Roberts la o petrecere. A jignit-o după ce băuse: „Ia-ți mâinile de pe...
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...