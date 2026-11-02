Ministerul de Externe îi avertizează pe românii care vor să călătorească în Belgia

Ministerul de Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei că marţi sunt anunţate ample mişcări de protest care ar putea afecta traficul în Bruxelles, în special în cartierul european şi în zona Gare du Nord.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles +32(0)23475338, +32(0)23441658, +32(0)23436935, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă pot apela telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Bruxelles: +32(0)497428663.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet bruxelles.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în

străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : C.L.B.