Ministerul Energiei, după oprirea centralei de la Brazi: „Sistemul Energetic Național poate acoperi integral consumul"

brazi
Sursa foto: OMVPetrom

Ministerul Energiei a anunțat marți, 2 decembrie, că Sistemul Energetic Naţional dispune de capacităţi suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum, în contextul suspendării temporare a activităţii centralei de la Brazi, pentru două zile, potrivit unui comunicat de presă. 

ACTUALIZARE Pentru ora 19:00 a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova, iar miercuri, 3 decembrie, la ora 13:30, va avea loc reuniunea Comandamentului Energetic Național. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a solicitat Administrației Naționale Apele Române expertiza de urgență privind volumul de apă tehnologică disponibil pentru repornirea în siguranță a centralei.

Ministerul a precizat că centrala de la Brazi are o putere instalată de 832 MW, capacitate ce poate fi integral acoperită de disponibilul actual din Sistemul Energetic Național, care depășește 19.800 MW.

Siguranța în alimentare nu este afectată, deficitul fiind acoperit prin tranzacțiile OMV Petrom pe Piața Intrazilnică, doar o mică parte provenind din disponibilul SEN.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Surse Digi24.ro au declarat că ministrul Energiei a intrat într-o ședință de urgență din cauza situație fără precedent în care a ajuns parte din județul Prahova. Pe lângă zecile de mii de oameni care nu au apă, o situație critică este și la Centrala electrică de la Brazi. Aceasta a fost oprită din cauza situației de la Barajul Paltinu. 

Sursele consultate de către Digi24.ro au dezvăluit că Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a convocat o ședință de urgență cu conducerea companiei care gestionează Centrala de la Brazi. Aceasta a fost oprită din cauza lipsei de apă care afectează județele Prahova și Dâmbovița

„Debit redus de apa tehnologica datorita unor avarii comunicate de Apele Romane, conform adresa 62D/02.12.2025”, a anunțat Transelectrica.

Centrala electrică cu ciclu combinat de la Brazi joacă un rol esențial în asigurarea stabilității rețelei de electricitate și în securitatea aprovizionării cu energie.

Pusă în funcțiune în 2012, în urma unei investiții de 530 milioane EUR, centrala electrică cu ciclu combinat de la Brazi este cel mai mare proiect privat de producere a energiei electrice din România. Are o capacitate instalată de 860 MW și este compusă din două turbine pe gaze naturale, fiecare cu o capacitate de 290 MW, două cazane de recuperare și o turbină cu abur cu o capacitate de 310 MW.

Cu o flexibilitate ridicată și capacitate de pornire rapidă, centrala de la Brazi joacă un rol esențial în asigurarea securității aprovizionării cu energie în România, acoperind aproximativ 10% din energia electrică produsă în țară. Pe lângă beneficiile operaționale, centrala de la Brazi are emisii de CO₂ semnificativ mai reduse comparativ cu centralele clasice pe bază de cărbune, se arată pe site-ul companiei care gestionează centrala. 

Pentru a putea face o comparație a impactului, trebuie de punctat că cele două reactoare nucleare de la Cernavodă asigură 20% din producția internă. 

