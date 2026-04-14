Ministerul Mediului a câștigat în primă instanță procesul privind raportul corpului de control referitor la drumul din pădurea Băneasa

Ministerul Mediului a câştigat, marţi, în primă instanţă procesul privind raportul corpului de control referitor la drumul din pădurea Băneasa, raport care a fost contestat de nimeni altcineva decât Romsilva Ilfov. Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a felicitat public echipa de jurişti a ministerului pentru câştigarea procesului.

„Pe banii şi timpul autorităţilor publice, domnul Răduţă, directorul direcţiei silvice Romsilva Ilfov a încercat să explice că problema drumului din pădurea Băneasa a fost raportul corpului de control al Ministerului, nu contractul ilegal semnat de el. A pierdut pe fond”, a scris ministrul Mediului pe Facebook.



Diana Buzoianu arată că directorii din direcţiile silvice pot fi demişi de Directorul General al Romsilva.



„Crede cineva că vechiul-nou director general al Romsilva va demite directorii care vădit nu protejează pădurile? Noi continuăm să muncim cu sens. Pădurile României merită o Romsilva reformată”, mai afirmă Diana Buzoianu.

