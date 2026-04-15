Live TV

Ministerul Mediului lansează un ghid de soluții naturale pentru prevenirea inundațiilor. „Trebuie să acţionăm din timp, preventiv"

Data publicării:
Foto: ISU Buzău

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a pus în consultare publică proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului privind promovarea, selecţia, evaluarea şi integrarea soluţiilor bazate pe natură şi a infrastructurii verzi în proiectele de gestionare a riscului la inundaţii, adaptat situaţiei din România. Potrivit ministrului Diana Buzoianu, aceste soluţii le completează pe cele de infrastructură clasică şi vizează refacerea zonelor umede, împădurirea terenurilor vulnerabile, reconectarea râurilor la luncile inundabile sau amenajarea unor zone de retenţie naturală a apei, pentru a reduce volumul şi viteza apei în perioadele cu precipitaţii extreme.

„Reducerea riscului în faţa inundaţiilor trebuie să fie un obiectiv prioritar pentru Apele Române. Completăm abordarea tradiţională, bazată pe lucrări hidrotehnice, cu soluţii naturale care reduc riscurile încă din faza de formare a viiturilor. Realitatea din prezent ne arată că nu mai este suficient să intervenim doar după ce apare pericolul, ci trebuie să acţionăm din timp, preventiv, folosind inclusiv natura ca aliat. Ghidul pus în transparenţă oferă exemple de intervenţii aplicabile în România, precum refacerea zonelor umede, împădurirea terenurilor vulnerabile, reconectarea râurilor la luncile inundabile sau amenajarea unor zone de retenţie naturală a apei, toate având rolul de a reduce volumul şi viteza scurgerii apei în perioadele de precipitaţii extreme”, a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

În contextul în care inundaţiile reprezintă unul dintre cele mai importante riscuri naturale din România, cu impact major asupra comunităţilor şi infrastructurii, ghidul propune o schimbare de abordare: utilizarea ecosistemelor şi a proceselor naturale pentru diminuarea efectelor fenomenelor extreme, în paralel cu menţinerea şi modernizarea infrastructurii existente.

Actul normativ oferă autorităţilor şi specialiştilor instrumente concrete pentru alegerea celor mai eficiente măsuri de intervenţie, inclusiv criterii de selecţie, metode de evaluare economică şi modele de integrare a soluţiilor verzi în proiectele de investiţii.

Elaborarea ghidului este prevăzută în Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, actualizată prin Hotărârea Guvernului 1566/2024, care stabileşte direcţiile de acţiune pentru perioada 2025–2035. Printre obiectivele asumate la nivel naţional se numără implementarea a sute de măsuri verzi şi proiecte de împădurire în zonele cu risc ridicat, în vederea creşterii rezilienţei la inundaţii şi a reducerii vulnerabilităţii comunităţilor.

Ghidul promovează o abordare integrată, în care soluţiile bazate pe natură nu înlocuiesc lucrările hidrotehnice clasice, ci le completează, asigurând un echilibru între intervenţiile cu efect imediat şi cele cu beneficii pe termen lung. Această combinaţie permite atât protecţia rapidă a zonelor expuse, cât şi reducerea durabilă a riscurilor, prin refacerea şi utilizarea inteligentă a ecosistemelor, transmite ministerul.

Totodată, documentul aliniază România la politicile europene în domeniul apei şi al adaptării la schimbările climatice, facilitând accesul la finanţări pentru proiecte care respectă principiile sustenabilităţii şi ale protecţiei mediului.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Cu cât a crescut câștigul salarial mediu net în luna februarie (INS)
Un bărbat a fost prins sub un mal de pământ, în Galați. Elicopter SMURD trimis de urgență, victima era inconștientă
Blocada americană din Strâmtoarea Ormuz loveşte puternic India: „Nu există o soluție ușoară”
Citește mai multe
