Live TV

Ministerul Mediului pregătește o nouă variantă a aplicației SUMAL. Anunțul Dianei Buzoianu

Data actualizării: Data publicării:
sumal_3_0
Foto: Facebook / Ministerul Mediului

Ministerul Mediului anunţă că a fost publicat, pentru consultare, proiectul de Hotărâre de Guvern care se referă la dezvoltarea unui nou Sistem informaţional integrat pentru păduri, SUMAL 3.0. „Avem nevoie de un sistem cu tehnologie de ultimă oră, cu soft cu inteligenţă artificială, care să permită monitorizarea în timp real a transporturilor de lemn, analiza automată a riscurilor şi intervenţia rapidă atunci când apar suspiciuni de fraudă”, afirmă ministrul Diana Buzoianu.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor arată, într-un comunicat de presă transmis luni, că a pus în transparenţă proiectul de Hotărâre de Guvern privind noile norme referitoare la provenienţa lemnului, trasabilitatea, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, precum şi dezvoltarea unui nou Sistem informaţional integrat pentru păduri, SUMAL 3.0.

„Nu mai este suficient să avem doar un sistem de evidenţă. Avem nevoie de un sistem cu tehnologie de ultimă oră, cu soft cu inteligenţă artificială, care să permită monitorizarea în timp real a transporturilor de lemn, analiza automată a riscurilor şi intervenţia rapidă atunci când apar suspiciuni de fraudă. Modernizarea SUMAL şi dezvoltarea noului sistem informatic integrat pentru păduri înseamnă mai mult control, mai multă transparenţă şi o capacitate reală de prevenire a tăierilor ilegale”, a declarat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, potrivit News.ro.

SUMAL 3.0 reprezintă următoarea generaţie a sistemului informaţional pentru asigurarea trasabilităţii lemnului şi va integra toate componentele tehnice necesare gestionării pădurilor. Noul sistem va utiliza inclusiv agenţi de inteligenţă artificială pentru realizarea analizelor de risc şi generarea de rapoarte statistice pentru diverse situaţii operative.

Potrivit Ministerului Mediului, proiectul stabileşte că dezvoltarea tehnologică a SUMAL 3.0 va fi realizată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în baza unui acord încheiat cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. De asemenea, actualizează cadrul de funcţionare al SUMAL şi pregăteşte trecerea către o infrastructură digitală modernă, adaptată cerinţelor actuale de control şi prevenire a tăierilor ilegale. În prezent, peste 92.000 de utilizatori folosesc sistemul SUMAL 2.0, iar zilnic sunt emise aproximativ 20.000 de avize pentru transportul materialelor lemnoase.

Sistemele de monitorizare a pădurilor prin imagini satelitare, camere video şi senzori LiDAR, dezvoltate prin fonduri PNRR, vor fi integrate în SUMAL 2.0, iar ulterior în SUMAL 3.0, pentru a permite valorificarea acestor date şi ghidarea eficientă a activităţilor de control desfăşurate de autorităţile cu atribuţii în acest domeniu.

Noile norme introduc reguli actualizate pentru trasabilitatea lemnului, monitorizarea digitală continuă a transporturilor şi integrarea unor tehnologii moderne pentru supravegherea fondului forestier. Proiectul prevede şi dezvoltarea unui sistem modern de management al dispozitivelor mobile utilizate în transportul materialelor lemnoase, precum şi interconectarea cu sistemul RO e-Transport.

Potrivit notei de fundamentare, actuala arhitectură SUMAL 2.0 a atins limitele tehnologice pentru care a fost proiectată, iar dezvoltarea unui nou sistem este necesară atât pentru creşterea capacităţii de control, cât şi pentru implementarea noilor obligaţii europene privind combaterea defrişărilor şi trasabilitatea lemnului.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
2
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
Hungary Election
3
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
deputata
4
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
În aceeași zi, Diana Șoșoacă a fost primită la Ambasada Rusiei FOTO Captură / Facebook Diana Șoșoacă
5
Diana Șoșoacă a sfâșiat drapelul UE de Ziua Europei. În aceeași zi a fost a fost la...
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Digi Sport
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rable dezasamblate
Buzoianu, despre valoarea tichetelor din Programul Rabla 2026: „N-are cum să scadă mai mult decât în 2025”
diana buzoianu
Diana Buzoianu spune în ce condiții ar reveni USR la guvernare: „Nu se poate sări peste niște pași”
rable dezasamblate
Programul Rabla continuă și în 2026. Ministrul interimar al Mediului a anunțat că bugetul de anul acesta va fi mai mare decât în 2025
Imagine cu un incendiu de vegetație noaptea
Ministerul Mediului: Norul de fum de la Cernobîl nu va avea impact asupra teritoriului României
baraj
Barajul Leșu din Bihor intră în etapa de reumplere după 12 ani. Ministerul Mediului anunță finalizarea acumulării Sălard
Recomandările redacţiei
profimedia-1068811333
Impas între SUA și Iran privind un acord de pace: țara căreia Donald...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele...
emmanuel macron
Moment tensionat la Nairobi. Emmanuel Macron a întrerupt o conferință...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan...
Ultimele știri
Hantavirusul, comparat cu COVID-19 după alerta de pe vasul de croazieră. Ce spun experții despre riscul unei pandemii
Fostul șef al spionajului ucrainean, despre o posibilă conversație Zelenski - Putin: „Astfel de apeluri nu se efectuează pe telefon”
Ședință solemnă a Parlamentului, miercuri, cu ocazia Zilei Solidarităţii şi Prieteniei dintre România şi Israel
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Îl recunoști? Vedeta din România a slăbit 46 de kilograme
Fanatik.ro
Cauzele sezonului dezastruos de la FCSB! Dezvăluiri din interior: „Marea problemă a fost în vară!” Revoluţie...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Arbitrajul din România, din nou în finalele din cupele europene! UEFA a anunţat brigăzile
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat: Florentino Perez se duce la bază și-i spune în față că-l dă afară de la Real Madrid!
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Două beneficii la pensie. Ce vor fi obligate Casele de Pensie să facă pentru ca pensionarii să ia bani în plus
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...