Ministerul Muncii propune pentru 2026 un contingent de 90.000 de lucrători străini nou admişi pe piaţa muncii

Data publicării:
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Muncitori străini în România. Foto Getty Images

Pentru anul 2026 se stabileşte un contingent de 90.000 de lucrători străini nou - admişi pe piaţa forţei de muncă din România, prevede un proiect de hotărâre publicat vineri de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul a fost elaborat în baza Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 14/2016, şi luând în considerare situaţia pieţei muncii din România.

Ordonanţa 25/2014 instituie, ca regulă generală pentru angajatori, obligaţia de a obţine un aviz de angajare pentru a putea încadra în muncă un străin şi, în acelaşi timp, stabileşte situaţiile în care străinii pot fi încadraţi în muncă sau detaşaţi pe teritoriul României fără aviz de angajare/detaşare.

Una dintre condiţiile generale pentru eliberarea avizului de angajare de către Inspectoratul General pentru Imigrări este aceea să nu fi fost epuizat contingentul anual de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă.

Conform datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, până la 30 septembrie 2025, au fost eliberate 83.914 avize de angajare/detaşare, fiind, totodată, în curs de soluţionare un număr de 7.418 de solicitări pentru eliberarea avizelor de angajare/detaşare pentru anul în curs.

Prin comparaţie, în anul 2024 au fost eliberate 105.977 avize de angajare/detaşare, în anul 2023 au fost eliberate 101.251 avize de angajare/detaşare iar în anul 2022 au fost eliberate 108.880 avize de angajare/detaşare.

Din datele Inspectoratului General pentru Imigrări mai reiese că numărul străinilor posesori de permise de şedere temporară în scop de angajare, detaşare, ICT, înalt calificaţi, valabile la data de 30 septembrie 2025, era de 136.023.

În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025, au fost eliberate 61.954 permise de şedere temporară în scop de angajare iar în scop de detaşare au fost eliberate 156 de permise de şedere.

Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în perioada ianuarie - august 2025 numărul total de locuri de muncă vacante a fost de 407.501 (mai mic cu 9% faţă de perioada similară din anul 2024).

Principalele domenii de activitate, respectiv primele zece, în care s-a înregistrat la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă un număr semnificativ de locuri de muncă vacante, în perioada menţionată, au fost: curier (26.275), manipulant mărfuri (20.912), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (20.484), muncitori în construcţia de clădiri (17.799), lucrător comercial (16.246), şofer de autoturisme şi camionete (12.237), ajutor bucătar (12.077), conducător auto transport rutier de mărfuri (11.135), muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (10.878), agent de securitate (10.438).

Numărul total de şomeri înregistraţi în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la finele lunii august 2025 a fost de 253.731 de persoane, din care şomeri indemnizaţi - 54.140 şi şomeri neindemnizaţi - 199.591

Conform datelor transmise de Inspecţia Muncii, numărul de contracte individuale de muncă noi ale salariaţilor cetăţeni ai unor state din afara Uniunii Europene, încheiate în perioada 1 ianuarie 2025 - 25 septembrie 2025, a fost de 73.213.

Editor : A.P.

