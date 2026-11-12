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Ministra Culturii a cerut reevaluarea situației de la TNB: O eventuală demitere a regizorului Felix Alexa „depinde de doamna manager”

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Ioana Ciocan în studioul Digi24. Foto: Captură video
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Din articol
Cine decide dacă Felix Alexa rămâne la TNB Cum a început scandalul de la Teatrul Național București

Ministra Culturii, Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan, a confirmat joi că a discutat cu managera Teatrului Național București (TNB), Ada Hausvater, înainte ca instituția să suspende repetițiile spectacolului „Tartuffe", regizat de Felix Alexa. Aceasta a precizat că solicitarea sa a vizat reevaluarea situației, pe fondul petiției și al reacțiilor din comunitatea teatrală, dar că decizia privind contractul regizorului aparține conducerii teatrului.

Întrebată, în briefingul de la finalul ședinței de Guvern, dacă suspendarea repetițiilor a avut loc după discuția pe care a purtat-o cu managera TNB, Ioana Ciocan a confirmat întâlnirea și a insistat că Ministerul Culturii trebuie să acționeze în limitele atribuțiilor sale.

„A existat o întâlnire. Am dorit ca discuțiile mele cu doamna manager să fie unele care să urmeze cadrul legal. Este foarte important să urmăm cadrul legal. Așadar, acesta este răspunsul lung. Răspunsul scurt este da", a declarat ministra.

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Întrebată dacă i-a cerut Adei Hausvater să oprească spectacolul, Ioana Ciocan a explicat că i-a solicitat să reanalizeze situația și să țină cont de reacțiile apărute în spațiul public.

„I-am spus doamnei manager să reevalueze toată situația și, totodată, să încerce să ia măsurile cele mai bune pentru comunitatea în care dânsa trăiește. Au fost, la momentul discuției dintre noi două, aproximativ 1.700 de semnături în petiția respectivă. Numărul lor, bineînțeles, este unul în creștere și cred că, de fiecare dată, mai ales acum, trebuie să implicăm societatea și să ascultăm ceea ce societatea ne cere", a afirmat aceasta.

Cine decide dacă Felix Alexa rămâne la TNB

Teatrul Național București a anunțat marți suspendarea repetițiilor la spectacolul „Tartuffe", „până la identificarea soluției profesionale adecvate pentru continuarea proiectului". Instituția a precizat că decizia a fost luată inclusiv în urma întrevederii cu reprezentanții Ministerului Culturii.

Întrebată ce ar putea însemna soluția anunțată de teatru, Ioana Ciocan a sugerat că managera instituției ar putea comunica în scurt timp o nouă decizie.

„Eu cred că va trebui să apăsați butonul de refresh astăzi, pentru că eu am încredere că doamna manager o să ia o soluție bună pentru teatrul din România", a spus ministra.

Întrebată direct dacă soluția ar putea fi demiterea lui Felix Alexa, aceasta a răspuns: „Depinde de doamna manager să facă asta. Dacă nu mă înșală memoria, cred că contractul domnului Felix Alexa este în perioada de probă, respectiv nu a depășit cele trei luni".

Ministra a refuzat însă să spună dacă, din punctul său de vedere, regizorul ar trebui să plece de la TNB, argumentând că o asemenea intervenție ar depăși atribuțiile politice ale ministerului.

„Este datoria ministerului să respecte deciziile legale pe care colegii din subordine le iau. Cred că mandatul meu nu poate fi despre ce părere personală am eu despre o balerină, despre un cântăreț, despre un actor sau despre un regizor. Dacă facem asta, să știți că ne întoarcem în regimul dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu și nu vrem să facem asta. Vrem ca cei care conduc instituțiile și care au ajuns acolo prin concurs să poată decide asupra programului lor și asupra regizorilor pe care îi angajează", a declarat Ioana Ciocan.

În privința modului în care Ada Hausvater a gestionat situația, ministra a precizat că activitatea acesteia va putea fi analizată în cadrul evaluării anuale. Ea a amintit că ministrul nu face parte din comisia care evaluează managerii instituțiilor culturale.

Cum a început scandalul de la Teatrul Național București

Felix Alexa a fost angajat în octombrie la TNB, pe durata stagiunii în curs, și a început repetițiile pentru spectacolul „Tartuffe" de Molière. Managera Ada Hausvater a explicat că decizia a fost luată pe criterii profesionale, după consultarea Consiliului artistic, și a fost aprobată în unanimitate de Consiliul administrativ. Conducerea teatrului a invocat și faptul că regizorul a montat 21 de spectacole la TNB între 1991 și 2025.

Ada Hausvater a susținut că acuzațiile publice care îl vizează pe Felix Alexa au fost discutate înaintea angajării și că au fost făcute verificări prealabile. Managera a invocat o hotărâre a Comisiei de Etică a UNATC din decembrie 2022 și un certificat potrivit căruia regizorul nu figurează în Registrul național al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor. TNB mai preciza că la repetițiile desfășurate până atunci nu fuseseră raportate incidente.

Controversa are la bază o investigație publicată de RISE Project în noiembrie 2022. Mai multe foste studente și absolvente ale UNATC au relatat presupuse avansuri, mesaje insistente, amenințări și forme de șantaj profesional. Publicația a precizat că unele dintre mărturii erau susținute de mesaje, martori, e-mailuri sau fotografii.

Felix Alexa a recunoscut că a avut relații cu foste studente, dar a respins acuzațiile de hărțuire și le-a descris drept „relații de iubire".

UNATC a explicat ulterior că procedura Comisiei de Etică era limitată, la momentul verificărilor, de un regulament care permitea sesizarea unor fapte în termen de 30 de zile. Cum acuzațiile priveau presupuse fapte petrecute cu mai mulți ani înainte, cazul a fost clasat. Universitatea a eliminat ulterior această limitare din Codul de etică.

Angajarea regizorului la TNB a provocat proteste în comunitatea teatrală, demisia actorului Conrad Mericoffer și refuzul unor artiști de a mai colabora cu instituția. Peste 2.000 de persoane au semnat o petiție prin care au cerut verificarea procedurii de angajare, reevaluarea deciziei și analizarea modului în care conducerea teatrului a aplicat regulile privind prevenirea hărțuirii.

UNITER a transmis că mărturiile trebuie tratate cu seriozitate și analizate prin proceduri corecte, cu respectarea prezumției de nevinovăție și a drepturilor tuturor celor implicați. Organizația a subliniat că prevenirea abuzurilor și asigurarea unui mediu profesional sigur reprezintă responsabilități permanente ale conducerilor instituțiilor culturale.

Felix Alexa a respins din nou acuzațiile și a susținut că este ținta unui „linșaj public" și a unei campanii care ar urmări înlăturarea conducerii TNB. Regizorul a anunțat că nu își va da demisia și că a acționat în instanță persoane despre care afirmă că l-au defăimat.

Ministerul Culturii verifică, între timp, în toate instituțiile subordonate, modul în care sunt aplicate măsurile de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale și morale la locul de muncă.

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Editor : A.D.

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