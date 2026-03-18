Ministra Mediului anunță că pe sectoarele de plajă care nu au PUZ nu se vor putea construi terase

Diana Buzoianu.
Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Operatorii economici care nu deţin Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru un sector de plajă pentru care au licitat nu vor putea construi terase, a declarat, miercuri, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

"Pentru sectoarele de plajă care nu au PUZ, singura diferenţă este că acolo nu se vor putea construi terase. Adică operatorul economic care a licitat, a dorit să se înregistreze şi să obţină această plajă, ştie de la momentul în care a închiriat acea plajă că nu va putea să construiască terase, pentru că nu a existat un PUZ. Altfel, activitatea economică se va putea desfăşura, dar fără construcţii pe acea terasă, pe acel sector. De altfel, această situaţie a existat şi anul anterior, iar anul acesta ca să ne asigurăm foarte clar că operatorii economici ştiu de la bun început unde se pot construi beach baruri şi unde nu se pot construi beach baruri, unde există PUZ-uri şi unde nu există PUZ-uri, am trecut de la bun început în licitaţie. Este perfect în regulă că au licitat şi că vor să închirieze acea plajă, dar ştiu de la bun început că nu pot construi beach baruri pe acele zone", a afirmat Buzoianu, citată de Agerpres.

Pe subiectul utilităţilor din zona plajelor, ministra de resort a punctat faptul că primăriile au obligaţia, de 20 de ani, să permită instalarea acestor facilităţi.

"În ceea ce priveşte utilităţile, am mai spus-o şi o repet: există deja de 20 de ani de zile obligaţia primăriilor de a facilita utilităţile în zona plajelor. Suntem 20 de ani mai târziu şi pe anumite sectoare există utilităţi şi acolo unde există utilităţi operatorii economici nu mai au motiv să nu se conecteze la utilităţile respective şi să îşi creeze propriile sisteme îngropate nisip. Deci, asta nu mai poate să fie o soluţie pentru plajele din România, pentru că, de fapt, în realitate, nu este o soluţie, ci este o un risc de sănătate publică pentru cetăţeni. Operatorii nu vor putea să asigure utilităţi acolo unde nu există utilităţi date de către primării. Tocmai asta este ideea: să nu mai întoarcem ochii şi să cerem primăriilor să livreze acele utilităţi în toate sectoarele", a explicat şefa de la Mediu.

Recent, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor a declarat, la Constanţa, că plajele litoralului românesc nu trebuie să fie "vestul sălbatic", ci că acestea trebuie să fie "civilizate" şi turiştii să se poată bucura de servicii minimale.

Potrivit acesteia, autorităţile vor continua verificarea plajelor pe întreg litoralul, după găsirea, în cursul săptămânii trecute, a construcţiilor ilegale care erau îngropate în nisip.

Referitor la licitaţii, Diana Buzoianu a afirmat că pentru plajele din Năvodari există un număr-record de operatori, peste 300, pentru închirierea a mai puţin de 60 subsectoare.

Anterior vizitei ministrei de resort pe plajele din judeţul Constanţa, Asociaţia Operatorilor de Plajă Năvodari (AOPN) a anunţat că a atacat în instanţă procedura de licitaţie pentru plajele litoralului din zona Năvodari şi solicită rezolvarea problemelor structurale ale plajelor înainte de organizarea licitaţiilor.

Astfel, organizaţia a sesizat Curtea de Apel Constanţa cu o acţiune prin care solicită suspendarea procedurii de licitaţie organizate de Administraţia Naţională "Apele Române" pentru închirierea a 58 de subsectoare de plaja din zona Năvodari.

