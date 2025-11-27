Live TV

Ministra Mediului: Peste 1.000 de imobile de pe litoral au ajuns ilegal în proprietate privată. Apele Române au început să le revendice

diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea
Plajele fac obiectul exclusiv al proprietății publice, spune Buzoianu

Peste o mie de imobile din zona costieră se află în proprietate privată, iar autorităţile vor face demersuri în instanţă pentru revendicarea dreptului de proprietate publică, a anunţat ministra Mediului Diana Buzoianu. Ea a comparat situația cu scenariul unui film din Vestul Sălbatic.

Buzoianu a menţionat că, pe parcursul ultimilor 25 de ani, terenuri care ar fi trebuit să fie proprietatea publică a statului au ajuns, „prin diverse tertipuri”, în proprietate privată.

„Dintre cele 2.131 de imobile identificate în unităţile administrativ teritoriale din zona costieră, 1.033 de imobile sunt în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice - aproape jumătate din imobile. Suprafeţele sunt mult mai mici. Pe aceste suprafeţe, cu 1.033 de imobile identificate, sunt peste 4.000 de construcţii care au fost ridicate: începând de la case micuţe de un singur etaj până la hoteluri sau blocuri. Cum s-a ajuns ca aceste terenuri să fie din proprietate publică a statului în proprietate privată? Ele trebuia să fie intabulate, trebuia să fie făcut un cadastru de către Apele Române, lucru care nu s-a întâmplat”, a spus Buzoianu, într-un briefing de presă, organizat joi, după ședința de Guvern, scrie Agerpres.

Ea a explicat că toate aceste transferuri de proprietate s-au realizat în baza unor hotărâri de consiliu local, care au stabilit "de pe o zi pe alta" că terenurile respective, care făceau parte din zona costieră, nu erau proprietate publică a statului, ci proprietate publică a primăriilor.

„Primăriile au dat hotărâri de consiliu local prin care, pur şi simplu, au stabilit că acele proprietăţi sunt proprietate publică a statului, a UAT-ului. După ce au făcut acest lucru, au mai dat încă o hotărâre de consiliu local, să trimită din proprietatea publică a UAT-urilor în proprietate privată a primăriilor. Iar de acolo au început să vândă terenurile respective. Acest lucru s-a făcut, totuşi, cu încălcarea legislaţiei, din punctul nostru de vedere, pentru că introducerea, scoaterea proprietăţii publice a statului - să o trimitem în proprietate publică a UAT-urilor - ar fi trebuit să fie făcută cu hotărâre de guvern. În ultimii 25 de ani nu există hotărâre de guvern care să fi avut acest obiect”, a subliniat Buzoianu.

Ea a menţionat că, în continuare, va fi necesară o „muncă susţinută”, desfăşurată pe parcursul mai multor ani, pentru reglementarea situaţiei.

„Deja au început procesele şi Apele Române au început să îşi ceară în instanţă revendicarea terenurilor respective. Va trebui să fie demarată de urgenţă delimitarea domeniului public din zona costieră. Asta înseamnă că Apele Române, ARBDD (Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării), ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară), Ministerul Finanţelor vor trebui să demareze acest proiect, astfel încât toate zonele respective să fie încadrate cadastral corect. Va trebui să fie identificată faleza şi linia plajei, care va fi făcută printr-un studiu separat”, a spus ea.

De asemenea, pentru „absolut toate” imobilele care astăzi sunt în proprietate privată va trebui să fie cerută în instanţă revendicarea dreptului de proprietate publică, a adăugat ea.

„Va trebui să fie cerute pentru absolut toate imobilele care astăzi sunt în proprietate privată - deşi ele se află de drept pe zona costieră - va trebui să fie cerută în instanţă revendicarea dreptului de proprietate publică. Deja a început acest proiect. Sunt mai multe procese care au început. Sperăm că vor fi şi câştigate, pentru că dreptatea trebuie să fie făcută în instanţă. Apoi, toate aceste litigii trebuie să fie de urgenţă trecute în Cartea funciară, astfel încât să ne asigurăm că pe aceste terenuri nu o să se mai construiască în continuare, pe lângă cele 4.000 de construcţii”, a mai spus ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a invocat articolul 136 din Constituţie, conform căruia plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice ale platoului continental fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

„În fapt, ce s-a întâmplat în ultimii 25 de ani este, practic, scenariul unui film din Vestul sălbatic. Timp de 25 de ani, prin complicitatea tuturor autorităţilor, terenuri care ar fi trebuit să fie proprietatea publică a statului au ajuns, prin diverse tertipuri, să fie proprietate privată. Aşa am ajuns să nu avem nici PUZ-uri aprobate în majoritatea cazurilor din zonele de litoral. Aşa au ajuns să fie construcţii, şi ilegale, realizate aproape pe toate plajele. Aşa am ajuns să se vândă la bucată faleze din România. Nu mai merge în acest fel”, a mai afirmat ea.

Buzoianu a declarat că raportul privind situaţia proprietăţilor din zona costieră „a stat la sertar” în ultimii trei ani. Pe parcursul ultimei luni au avut loc trei şedinţe extraordinare şi au fost analizate „mii de documente”, iar săptămâna trecută a fost aprobat documentul, a mai precizat ea.

„Am aprobat săptămâna trecută raportul oficial care constată ilegalităţile care au fost făcute în ultimii ani de zile. Sigur, sfera penală va fi de atribuţia altor autorităţi, concluziile vor trebui să fie luate în instanţă. În 2022, în urma unui scandal uriaş naţional, prin care practic s-a scos la iveală un caz de corupţie prin care o bucată din faleză ajunsese proprietate privată, s-a creat prin ordinul premierului un grup interministerial - Ministerul Mediului avea coordonarea acestui grup - şi trebuia să arate dacă acea situaţie punctuală de corupţie este o situaţie excepţională sau era generalizată”, a adăugat Buzoianu.

