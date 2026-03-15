Ministrul Apărării Radu Miruță a vorbit la Digi24 despre cele 3 avioane tip cisternă KC-135 Stratotanker sosite duminică în România. Ministrul a declarat că acestea au venit însoțite de militari, fără a preciza numărul acestora, și că toate aceste mutări ale americanilor cresc capacitatea României de a se apăra.

„Azi dimineață au aterizat trei avioane pe baza de la Otopeni. Sunt în numărul celor aprobate săptămâna trecută de Parlament la propunerea președintelui României. Urmează în zilele următoare probabil să mai vină și altele în numărul aprobat. Este o chestiune care se derulează conform strategiei partenerului american, în conformitate cu decizia Parlamentului,” a declarat ministrul Apărării la Digi24.

Ministrul a subliniat că singurele avioane tip cisternă aterizate până acum sunt cele de azi-dimineață.

„Aprobarea este pentru Otopeni și pentru Mihail Kogălniceanu pentru aceste aeronave tip cisternă. Dacă decid să le ducă la Otopeni sau la Mihail Kogălniceanu este o decizie a partenerului american despre care nu avem noi niciun fel de informație, pur simplu decizia lor strategică. Ce pot să vă spun este că singurele aterizate până acum sunt cele de azi-dimineață, aceste trei avioane cisternă”, a precizat Radu Miruță.

Avioanele au venit însoțite de militari.

„Ele vor fi gestionate de 400, 500 de militari. Cu aceste aeronave, a venit un număr de militari asociați, cu restul produselor pe care Statele Unite le vor instala pe teritoriul României pentru a crește capacitatea de descurajare, de asemenea, vor veni militari asociați,” a adăugat Miruță, care a precizat că nu știe care este numărul de militari asociați unei asemenea aeronave.

„Ce se întâmplă în aceste zile cu această tehnică pasivă de descurajare, o tehnică defensivă, crește capacitatea României de a se apăra și arată, reflectă în ochii altora o putere sporită în interiorul României, ” a adăugat Radu Miruță.

Trei aeronave au aterizat astăzi la Baza 90 din Capitală. Sunt practic primele aeronave care ajung la noi în țară, după ce România a aprobat solicitarea făcută de Statele Unite ale Americii prin care cerea să mute trupe în România trupe care vor participa la războiul din Orientul Mijlociu. Cele trei aeronave sunt acum la baza 90, vor fi realimentate, după care vor decola către Baza Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. De acolo își vor începe practic misiunile de realimentare în aer. Sunt aeronave folosite pentru realimentare avioanelor de luptă precum F15, F22 sau F35.

