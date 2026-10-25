Ministrul Apărării, Ştefan Radu Oprea, a transmis, duminică, de Ziua Armatei României, că ameninţările generate de războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi riscurile din regiunea Mării Negre impun consolidarea capacităţilor de prevenire şi răspuns. El a mulţumit militarilor, civililor din Armată, dar şi familiilor acestora şi veteranilor.

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„De ziua Armatei României, gândul nostru se îndreaptă către militarii de ieri şi de astăzi, uniţi prin datoria faţă de ţară. În urmă cu 82 de ani, la 25 octombrie 1944, prin eliberarea oraşului Carei, Armata Română încheia luptele pentru eliberarea teritoriului naţional aflat sub ocupaţie. Curajul şi spiritul de sacrificiu al acelor generaţii rămân repere pentru toţi cei care aleg să servească România”, a transmis minisrul Apărării, duminică, de Ziua Armatei.

Ştefan Radu Oprea apreciază că „apărarea României cere astăzi vigilenţă, capacitate de adaptare şi decizii care să răspundă atât riscurilor imediate, cât şi nevoilor de securitate pe termen lung”.

„Ameninţările generate de războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi riscurile din regiunea Mării Negre impun consolidarea capacităţilor de prevenire şi răspuns. Militarii români contribuie zilnic la acest efort prin misiunile îndeplinite în ţară şi peste hotare, alături de aliaţii din NATO şi de partenerii europeni”, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, de asemenea, modernizarea armatei presupune echipamente performante, instruire şi specialişti capabili să înţeleagă şi să folosească noile tehnologii.

„Avem responsabilitatea de a asigura personalului condiţii bune de pregătire şi de muncă, de a respecta drepturile celor care servesc sau servit în armată şi de a oferi tinerilor perspective profesionale în care competenţa, iniţiativa şi rezultatele să fie recunoscute”, a mai transmis ministrul.

Editor : I.B.