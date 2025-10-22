Live TV

Ministrul Apărării, replică pentru Călin Georgescu, care i-a cerut demisia: Fără lecții de patriotism de la subordonații Kremlinului

Data publicării:
ionut mosteanu
Foto: Profimedia

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, căruia fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu i-a cerut demisia după exerciţiul de mobilizare din Bucureşti şi Ilfov, afirmă că „România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului”. „România merge înainte cu aliaţii ei, nu cu cei care o subminează din interior în mod constant, în interesele Rusiei”, a transmis Moşteanu.

„Aud astăzi că un om trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acţiuni contra ordinii constituţionale, pentru propaganda fascistă în spaţiul public, îmi cere demisia. Mie şi comandanţilor militari. Este acelaşi om care spunea ca «şansa României este înţelepciunea rusească» şi că scutul antirachetă de la Deveselu este o ruşine a diplomaţiei. Un individ care se crede mare lider dar foloseşte replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav. Omul care laudă un dictator responsabil pentru zeci de mii de morţi cere acum «onoare» de la Armata României. Omul care justifică agresiunea Rusiei îndrăzneşte să vorbească despre trădare”, a scris ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, pe Facebook.

Potrivit acestuia, „România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului”.

„România are nevoie de o armată puternică, bine pregătită, capabilă să descurajeze orice agresiune. De militari respectaţi. De adevăr. Şi în acesta direcţie lucrez zilnic, eu cu colegii mei de la Ministerul Apărării. Patriotismul nu înseamnă să ridici ode unui om care conduce un război crud şi nedrept, ci să vrei o Românie puternică, sigură, respectată în NATO şi în Uniunea Europeană”, a mai transmis ministrul Apărării.

Potrivit lui Moșteanu, „oricât şi-ar dori unii să fim izolaţi şi singuri, noi alegem să fim parte dintr-o lume liberă”.

„Îi supără investiţiile în industria de apărare si noile legi menite să promoveze armata în rândul tinerilor. România merge înainte cu aliaţii ei, nu cu cei care o subminează din interior în mod constant, în interesele Rusiei”, a mai transmis ministrul

Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu i-a cerut demisia ministrului Apărării, după exerciţiul de mobilizare din Bucureşti şi Ilfov.

Specialişti din Ministerul Apărării Naţionale şi din instituţii partenere implicate în organizarea MOBEX susţin, miercuri, la sediul Ministerului Apărării, o conferinţă de presă în care vor fi prezentate concluziile analizei efectuate după desfăşurarea exerciţiului de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
Hacker
3
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
4
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
5
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Digi Sport
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona pe cer inserat
Atac al Rusiei la granița României cu Ucraina: mesaj Ro-Alert, patru...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum...
muncitor construieste o casa
Casele până în 150 de mp, ridicate fără autorizație. Ce spun experții...
Hamas armed wing holds military parade in Gaza
Hamas este o umbră palidă a ceea ce a fost odată, dar ar putea încă...
Ultimele știri
Europa și Kievul pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina (Bloomberg)
Fenomen spectaculos pe cerul nopții din Noua Zeelandă: imagini cu „fulgere roșii”. „Pare că vezi ceva care nu este real”
China critică acordul dintre SUA și Australia privind mineralele critice. Ce le-a transmis guvernul chinez celor două țări
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
CINCU - EXERCITIU WIND SPRING - 23 MAI 2024
Comisiile din Parlament aprobă achiziția de tancuri și introducerea serviciul militar voluntar de 4 luni, cerute de MApN
ionut mosteanu da mana cu soldati
Moşteanu, întrebat dacă a făcut armata: „Sunt foarte mulţi care n-au satisfăcut stagiul militar”
nicusor dan ilie bolojan
Nicuşor Dan, despre o demisie a lui Bolojan: „Nicidecum”. Când spune președintele că va fi rezolvată problema pensiilor magistraților
Horațiu Potra.
Horațiu Potra este vizat într-un nou dosar penal al Parchetului General. Ce verifică procurorii
profimedia-1041639822
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar: Erau suspiciuni de corupție din iunie
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele uriaşe din defensivă...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Aurul Mișcării Legionare, revendicat după 77 de ani. O familie din București a cerut restituirea unui sfert...
Adevărul
Avioane-momeală rusești, observate la exercițiile comune Rusia-Belarus
Playtech
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă...
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și...
Pro FM
Apple, fiica solistului Coldplay, criticată după prima apariție ca artistă: „Nepotismul a ucis arta, nu a...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Ucrainenii au lichidat grupul de asalt care a împușcat civili pe străzile din Pokrovsk. Situația din oraș...
Newsweek
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...