Live TV

Ministrul de externe a vorbit cu rudele Alinei Apostol, aflată de 9 ani într-o închisoare din China. Marius Balo face greva foamei

Data actualizării: Data publicării:
mae inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul de Externe Dan Neculăescu anunţă că a discutat, joi, cu familia Alinei Apostol, româncă aflată în închisoare în China, pentru a-i asigura că Ministerul Afacerilor Externe este angajat în susţinerea cazului ei. Ministrul dă asigurări că MAE, prin reţeaua consulară, urmăreşte îndeaproape respectarea tuturor drepturilor sale şi monitorizează condiţiile de detenţie şi starea de sănătate a Alinei.

„Am discutat astăzi cu familia Alinei Apostol, cetăţean român aflat în executarea unei pedepse privative de libertate în China, pentru a-i asigura că Ministerul Afacerilor Externe este angajat în susţinerea cazului ei”, anunţă ministrul de Externe, pe Facebook.

Dan Neculăescu arată că, prin reţeaua consulară, urmăresc îndeaproape respectarea tuturor drepturilor sale şi monitorizează condiţiile de detenţie şi starea de sănătate a Alinei şi menţin un dialog constant cu autorităţile locale competente.

„Demersurile noastre se desfăşoară în coordonare cu Ministerul Justiţiei, într-un cadru de cooperare interinstituţională adaptat specificului acestui caz. Aşa cum am spus încă de la audierile parlamentare, la MAE vom intensifica eforturile diplomatice pentru soluţionarea acestor situaţii dificile şi nu voi face niciun pas înapoi de la un dialog pe aceste teme”, arată Neculăescu.

Ministerul Justiţiei a transmis, referitor la cazul Alinei Apostol, care execută în China o pedeapsă decisă de instanţele din această ţară, că autorităţile chineze au precizat în mod repetat că finalizarea procedurii de transferare în România a femeii este condiţionată de achitarea despăgubirilor restante către victimele infracţiunii.

Reprezentanţii MJ au precizat că ministerul nu are un temei legal care să îi permită achitarea obligaţiilor financiare, dar, având în vedere efortul financiar considerabil pe care îl presupune achitarea sumelor restante, au discutat cu familia femeii condamnate pentru a găsi modalităţi alternative de plată, astfel încât să fie îndeplinite condiţiile pentru a fi transferată.

Profesorul Marius Balo, care a petrecut opt ani într-o închisoare din China pentru o „fraudă” de 80 de dolari, anunţă că intră în greva foamei pentru a atrage atenţia asupra situaţiei Alinei Apostol, românca încarcerată de aproape nouă ani în China şi în privinţa căreia autorităţile române nu fac demersuri pentru a o aduce acasă deşi acest lucru ar fi posibil, conform cooperării internaţionale în materie penală.

Alina Apostol a fost condamnată, în iulie 2019, de un tribunal din China, la 13 ani şi jumătate de închisoare pentru o fraudă cu cardul bancar.

Printr-o sentinţă din martie 2023 a Curţii de Apel Bucureşti, autorităţile judiciare române au adaptat pedeapsa aplicată de autorităţile chineze la nouă ani şi patru luni de închisoare și au dispus transferul într-un penitenciar din România.

Cu toate acestea, autorităţile nu au dus-o în ţară pe femeia condamnată.

Potrivit lui Marius Balo, starea de sănătate a româncei s-a depreciat semnificativ în anii petrecuți în lagărul din China: i-ar fi căzut dinții din cauza malnutriției și ar avea probleme cu spatele.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
1
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
2
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
harta romaniei pe judete si regiuni
3
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
ovidiu vanghele
4
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
Price of Water Set To Rise
5
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...
Lovitură de proporții pentru candidatul la președinție care a ajuns la 22% în sondaje: ”S-a convenit suspendarea sa”
Digi Sport
Lovitură de proporții pentru candidatul la președinție care a ajuns la 22% în sondaje: ”S-a convenit suspendarea sa”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Xi Jinping
Xi Jinping afirmă că „reunificarea” cu Taiwanul trebuie să devină realitate: „Curentul istoriei nu poate fi oprit”
spion spionaj china chinezi
Avertismentul unei foste agente CIA: Companiile americane subestimează riscurile legate de spionajul Chinei
U.S. President Donald Trump Welcomes Chinese President Xi Jinping For State Visit
Trump, Xi și miza Nvidia: rivalitatea serviciilor de spionaj escaladează sub masca negocierilor comerciale
nvidia china
O universitate chineză a achiziționat cipuri Nvidia H200, concepute pentru IA, în ciuda includerii pe lista neagră a SUA
CHINA BEIJING WANG YI CUBA ENVOY TALKS (CN)
China promite Cubei sprijin împotriva sancţiunilor americane, „indiferent de cum va evolua situaţia”
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania, March 1, 2025, Calin Georgescu, George Simion(AUR) and Ana Maria Gavrila(POT) at the protest against the government.
Scandal între suveraniști: „Simion este un politician expirat, fără...
Ireland Europe Summit
Europa vrea un rol la masa negocierilor pentru pace în Ucraina...
BUCURESTI - CEXN - PALATUL PARLAMENTULUI
Un lider PSD din teritoriu respinge ideea comasării județelor: „Acum...
Jensen Huang profimedia-1146729385
Șeful Nvidia și-a dat demisia după scandalul de spionaj. Cine va...
Ultimele știri
Rusia, lider mondial în construcția de reactoare nucleare: Rosatom domină piața globală, în ciuda sancțiunilor
„Nu este nevoie să reinventăm roata”. Liderii europeni resping eforturile Rusiei de a reforma arhitectura de securitate a continentului
Avertismentul lui Kelemen Hunor: „Dacă reforma administrativă afectează drepturile maghiarilor, UDMR va reacționa dur”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Te-ai născut într-una dintre aceste zile? Numerologia spune că ești protejat de karmă și atragi norocul
Cancan
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6...
Fanatik.ro
Cei 5 tineri fotbaliști care pot salva naționala României! Unul joacă la Real Madrid, iar altul valorează...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu a vorbit despre strategia de transferuri a lui Dinamo din iarnă! Asta se întâmplă cu haita...
Adevărul
Titi Aur: „Șoferii de camion din România distrug cel mai mult în Europa”. Cum funcționează efectul de turmă...
Digieconomic
Cum poți primi indemnizația pentru creșterea copilului chiar dacă nu ai avut contract de muncă în ultimul an
Digi FM
Vineri, 13, superstiții, legende și un nume special pentru frica de această zi. Cum a ajuns să fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marele Jardel: ”Viața mea s-a sfârșit: alcool, depresie, cocaină”
Pro FM
"M-a sărutat pasional, mi-au căzut foile din mână. Nu știam cine era". Un actor de top, surprins de Madonna...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Moment uriaș pentru fiul actorilor Ethan Hawke și Uma Thurman: primul său rol principal. Va juca alături de...
Adevarul
Ucraina pregătește noua armă care ar putea lăsa Rusia „fără dinți”
Newsweek
Șefa Casei de Pensii a vorbit despre indexarea pensiilor. Suntem pregătiți să le creștem!
Digi FM
India va construi unul dintre „cele mai mari” muzee din lume. La cât este estimat costul
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Sub ce temperatură devine periculoasă plimbarea câinelui. Greșeala pe care o fac mulți stăpâni iarna
Film Now
Test crucial pentru Johnny Depp. Ce salariu a primit actorul pentru filmul care l-ar putea readuce în elita...
UTV
Ariana Grande a apărut pentru prima dată pe covorul roșu alături de fostul iubit, la aproape 10 ani de la...