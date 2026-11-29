Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, consideră că reforma administrativă „nu se face din pix, din birou”, ci „stând de vorbă deschis cu oamenii care trăiesc zi de zi în aceste comunităţi”. „Nu intrăm cu forţa şi nu impunem nimic, ci încurajăm primarii să meargă din poartă în poartă, să se consulte cu fiecare cetăţean din localitate şi să construiască împreună această schimbare”, mai spune Stoica.

„Reforma administrativă nu se face din pix, din birou, ci stând de vorbă deschis cu oamenii care trăiesc zi de zi în aceste comunităţi. Tocmai de aceea m-am întâlnit cu primarii din judeţul Braşov, pentru a discuta concret despre cum putem face unificarea voluntară a comunelor mici în avantajul real al cetăţenilor”, afirmă ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Stoica spune că în următorii zece ani va deveni „tot mai greu” ca administraţii foarte mici să fie susţinute, iar datoria autorităţilor este să gândească „responsabil” şi să ofere „soluţii viabile din timp”.

„Nu intrăm cu forţa şi nu impunem nimic, ci încurajăm primarii să meargă din poartă în poartă, să se consulte cu fiecare cetăţean din localitate şi să construiască împreună această schimbare”, adaugă Alexandru Stoica.

Ministrul Dezvoltării mai spune că sprijină „pe deplin” orice administraţie locală care „are curajul” să pornească acest „dialog onest”, pentru că, adaugă Stoica, „deciziile care influenţează direct viaţa oamenilor trebuie luate întotdeauna alături de ei”.

Joi, ministrul Dezvoltării a anunţat, în urma unor discuţii cu primarii din judeţul Buzău despre unificarea voluntară a localităţilor cu mai puţin de 1.500 de locuitori, că va fi prelungită consultarea privind această ordonanţă de urgenţă, afirmând că a primit propuneri noi pentru ordonanţa de urgenţă aflată în transparenţă decizională.

Una dintre propuneri, venită de la un primar, se referă la viceprimari şi prevede ca, atunci când se unesc mai multe localităţi, fiecare să aibă câte un viceprimar.

"Dacă avem trei, o să avem un primar şi doi viceprimari, sau, la patru, un primar şi trei viceprimari, ca oamenii să aibă acces şi să aibă un responsabil care să le transmită toate datele şi informaţiile", a explicat Stoica.

Ministrul a susţinut că este o idee bună, "pentru că oamenii nu trec printr-o tranziţie bruscă".

”Încă mai primesc idei foarte bune şi amendamente bune”, a afirmat ministrul, solicitând ca propunerea să fie trimisă oficial, prin procedura de transparenţă decizională, pentru a fi analizată la minister.

Potrivit ministrului, principalele avantaje din ordonanţă pentru localităţile care se unesc sunt reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi terenuri, accesul la programul de investiţii "Start-Reforma administrativă", care are un plafon minim de finanţare pentru fiecare obiectiv, precum şi faptul că la vechea primărie vor rămâne unul sau doi funcţionari.

Stoica a explicat că acum se discută prima etapă, unificarea voluntară, iar eventualele nemulţumiri vor fi analizate în etapa a doua, când va avea loc o dezbatere mai largă şi se va înfiinţa un grup de lucru la nivelul fiecărui judeţ.

Editor : A.P.