Ministrul Digitalizării anunță că noua grilă de salarizare pentru angajații Poștei Române va fi gata în cel mult câteva zile

Ministrul Cercetării şi Digitalizării Bogdan Ivan a vorbit, la Digi24, despre problemele care au dus la greva generală de la Poșta Română, în urma căreia milioane de pensionari ar putea avea de suferit, pentru că riscă să-și primească pensiile mai târziu. Ministrul a anunțat că se lucrează „pe niște scenarii cât se poate de realiste legate de creșterea salarială, care să fie una cât mai apropiată de ceea ce solicită sindicaliștii”. Noua grilă de salarizare va fi gata într-un timp scurt, cel mult câteva zile, a mai precizat ministrul.

„În primul rând există o lipsă de încredere între sindicate și managementul companiei. În momentul de față, după ce săptămâna trecută, inclusiv până sâmbătă seara târziu, am avut discuții și cu reprezentanții sindicatelor și cu cei ai Consiliului de Administrație și al managementului companiei, la ministerul nostru am convenit asupra formei contractului colectiv de muncă și am convenit asupra unor grile de salarizare crescute, pentru că oamenii cu adevărat au nevoie de venituri suplimentare, pentru că prestează o muncă foarte importantă. Din acest punct de vedere, vreau să vă spun că toată lumea este de acord cu acest principiu. Mai departe, asupra veniturilor care trebuie să crească la companie este un atribut care ține și de managementul companiei. Din perspectiva ministerului, am venit cu toată susținerea pentru găsirea unor soluții în această direcție și acum lucrăm pe niște scenarii cât se poate de realiste legate de creșterea salarială, care să fie una cât mai apropiată de ceea ce solicită sindicaliștii.

Vorbim despre modul în care se vor calcula aceste lucruri, în care se vor optimiza și acum facem scenarii, calcule tehnice pe toată grila de salarizare pentru a opri un număr cât mai mare de angajați și pentru a ne apropia de acel prag de 400 de lei net. Vorbim de sume nete.

Vorbim despre aproximativ 17.000 de angajați care vor avea, cel puțin la nivel teoretic, această creștere și din punct de vedere al modului în care se vor calcula, repet e o salarizare foarte complexă pentru 22.000 de persoane. Se caută optimizare de creștere a salarizării într-un format unitar, pentru a nu exista niciun fel de discriminare între persoane care dețin aceeași poziție, prestează aceeași muncă și au venituri diferite,” a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul Digitalizării spune că această grilă va fi gata într-un timp scurt, cel mult câteva zile.

„Tot într-un timp cât mai scurt. Ore, maxim zile. Din punctul meu de vedere, ceea ce am asumat e să fiu liantul între management și sindicate, pentru că în momentul de față există această lipsă de încredere, dar eu cred că se va găsi până în cele din urmă o soluție, pentru că oamenii sunt deschiși la dialog și din perspectiva angajaților, și din perspectiva conducerii companiei,” a precizat Ivan.

