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Video Ministrul Educației, moment stânjenitor în fața studenților din Iași: „Când văcuța nu dă lapte... Hai, mai luăm o dată”

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Mihai Dimian
Mihai Dimian. Foto: Facebook/ Mihai Dimian
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Ministrul Educației, Mihai Dimian, a încercat să fie amuzant, însă a fost protagonistul unei scene stânjenitoare. Aflat la o ceremonie oficială la o universitate din Iași, acesta și-a strecurat în discurs mai multe poezii-ghicitori, menite să amuze studenții. N-a avut parte însă de reacțiile așteptate.

Mihai Dimian a recitat mai multe versuri studenților de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, chiar la deschiderea anului universitar. Momentul de „stand-up comedy” nu a fost însă primit cu succes de spectatori. 

„Un ultim mesaj adresat, în special, studenților, sper să mă ajutați cu el. El ar fi cam așa... Când văcuța nu dă lapte, iar AI-ul e în zadar, ne dăm seama că-i nevoie de un medic…” - nicio reacție din partea studenților.

„Hai, mai luăm o dată... Când văcuța nu dă lapte, iar AI-ul e în zadar, ne dăm seama că-i nevoie de un medic…”  - acum reacționează studenții.

„Când văcuța e mulțumită, iar fermierul optimist, știind că în fermă își face treaba un inginer... Când livada e bolnavă și vrei roade în viitor, nu te ajută horoscopul, ci doar un... Când grădina pare o scenă zugrăvită de-un artist, știi că-n spatele minunii e un inginer... Hai, așa puțini sunt la peisagistică?! Mergem mai departe. Când fabrica îți produce un cașcaval rudimentar, atunci fă bine și plătește un inginer… alimentar. Când pământul îți dă roade, iar fermierul e econom, știm că-n spatele recoletei e-un inginer...”, a continuat ministrul seria de ghicitori.

Editor : C.L.B.

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