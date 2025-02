Ministrul Educației, Daniel David, a declarat miercuri seară, la Digi24, întrebat dacă dispar orele de istorie universală și istorie a românilor din clasele a 11-a și a 12-a, că el a propus ca aceste ore să fie făcute mai devreme, în clasele a 9-a și a 10-a. El precizează însă că proiectele pentru planul-cadru au fost puse în dezbatere și că așteaptă feedback de la specialiști.

„Dacă vă uitați ce am propus pentru clasa a 9-a și a 10-a, am propus ca istoria românilor să fie făcut acolo pe motivul că au fost foarte multe argumente legate de faptul că în clasa 12-a, cei care sunt la biochimie, la mate-fizică, se pregătesc bacalaureat, nu mai abordează serios aceste discipline care țin de cultura națională. Ideea a fost să le aduci mai jos, în clasa a 10-a poate clasa a 9-a. Eu când am făcut istorie în liceu, într-adevăr, am făcut-o în clasa a 9-a”, a spus ministrul Educației.

Ministrul Educației spune că planul cadru a fost pus în dezbatere cu întârziere și așteaptă părerea specialiștilor cu privire la acesta.

„Planurile-cadru trebuiau puse într-o dezbatere publică, fiindcă suntem am întârziat. Ar fi trebuit să fie acest proces în 2021, pentru că cei care au terminat gimnaziul pe noile planuri-cadru ar fi trebuit să intre pe aceeași logică de curiculum la liceu. Din diverse motive, ba pandemia, ba greva, după aceea, contextul politic au amânat foarte mult acest lucru, deși legea și gândirea, ca să spun așa curriculară ar fi necesitat acest lucru.

Și atunci, am pus în dezbatere și în consultare publică proiectele pentru planul de cadru și așteptăm feedback-ul specialiștilor din diverse domenii, fiindcă în final, în luna martie, forma la care va trebui să ajungem trebuie să fie o formă larg acceptată în sistem. Eu n-am spus consens sau să fie toată lumea de acord că nu se poate, dar trebuie să ai un suport larg în sistem, astfel încât planurile-cadru să servească dezvoltarea elevului, să protejeze și să stimuleze dezvoltarea profesorilor și să deschidă școala spre societate. Cam asta este filozofia”, a mai spus Daniel David.

În legătură cu memorandumul semnat astăzi de 12 decani de facultăți de Istorie și de președintele Academiei Române, în care i se cere ca în ultimii doi ani de liceu, la profilul real, artistic, sportiv și teologic, să rămână cel puțin o oră de istorie universală sau istorie a românilor pe săptămână, ministrul Educației a spus că înainte să se stabilească numărul exact de ore e necesar un model despre cum trebuie să arate istoria la liceu.

„Dispar din curriculum-ul centralizat, dar am primit memoriu, avem perioada de dezbatere până în 6 martie. Mă întâlnesc cu cei care au trimis memoriul, probabil săptămâna viitoare, fiindcă, sigur că numărul de ore contează și vom ajunge acolo, dar înainte de a ajunge la numărul de ore, noi trebuie să avem un model. Adică: cum vrem să arate istoria din clasa a 9-a până în clasa a 12-a? Materiile trebuie să fie mai generale, mai specifice?”, susține el.

„Dacă școala e responsabilă, numărul de ore pot să crească”

„O schimbare sau o modalitate nouă de a gândi raportul disciplină-ore este legată de faptul că până acuma, de cele mai multe ori în aceste domenii cu curriculum-ul era foarte centralizat, adică ministerul stabilea exact numărul de ore pe fiecare profil, pe fiecare specializare. În acest moment, avem o componentă centralizată și o componentă descentralizată. Dacă te uiți la componenta centralizată, sigur că numărul de ore se reduce, dar ideea componentei descentralizate la nivelul școlii și la nivelul alegerii elevilor este o componentă care în mod normal, dacă școala este serioasă și-și asumă lucrurile importante, numărul de ore nu numai la istorie sau geografie, ci și în celelalte domenii poate să crească, doar că nu mai vine sancționat numărul de sus în jos, ca să spun așa, din cabinetul ministrului”, a mai explicat ministrul Educației.

