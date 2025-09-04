Ministrul Finanțelor respinge acuzațiile privind implicarea în firme cu datorii de milioane de lei. Asta după ce, într-un material de presă, a fost acuzat că ar deține două companii inactive, aflate pe pierderi. Alexandru Nazare susține că nu administrează nicio firmă restantă la ANAF și spune că atacurile publice au legătură cu măsurile deranjante luate de Finanțe împotriva unor grupuri de interese.

Alexandru Nazare e acuzat că ar deține o firmă inactivă, cu aproape 2 milioane de lei datorii. Potrivit defapt.ro, ministrul controlează 95% din companie. Pierderile acesteia pe anul fiscal 2024 ar ajunge la peste 100 de mii de lei. Pentru cea de-a două firmă la care este asociat, n-ar fi fost depuse niciodată bilanțuri la Finanțe. Iar societatea ar fi fost declarată inactivă de ANAF în 2024.

Ministrul precizează că nu administrează nicio companie cu datorii la stat și că legea nu îi permite acest lucru în funcția actuală. Într-o postare pe Facebook, Alexandru Nazare explică faptul că este asociat și că datoriile raportate nu sunt către bugetul de stat, ci față de alți parteneri de afaceri. Ministrul susține că, în 2024, activitatea firmei s-a redus și de aceea s-a ajuns în această situație.

Nazare a acuzat la rândul său că atacurile la adresa sa sunt o consecință a măsurilor impuse, în ultima perioadă, de ANAF și de ministerul de Finanțe.

„Nu sunt şantajabil şi nu am nimic de ascuns. Știu că acțiunile recente MF și ANAF deranjează teribil multiple zone de influență. Informațiile cu privire la calitatea mea de asociat în entități private induc în eroare în mod intenționat opinia publică. Activitatea ANAF va continua cel puțin în acelaşi ritm ca şi pânǎ acum, oricât ar încerca unele voci din spațiul public sǎ se facǎ auzite”, a fost răspunsul ministrului.

Editor : B.E.