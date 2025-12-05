Ministrul german al Apărării vine săptămâna viitoare în România, la baza militară de la Mihail Kogălniceanu

Ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, va face o vizită, marţi, la Baza 57 Aeriană "Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino" din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, unde se va întâlni cu secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Sorin Dan Moldovan.

Potrivit MApN, discuţiile vor viza cooperarea bilaterală în domeniul apărării, proiectele comune şi evoluţiile regionale de securitate. La final, cei doi oficiali vor susţine declaraţii de presă.

Vizita ministrului Pistorius evidenţiază angajamentul constant al Germaniei faţă de securitatea României şi faţă de consolidarea cooperării în cadrul NATO, se menţionează în comunicat.

Editor : A.P.