Live TV

Ministra Mediului anunță un șef interimar la Apele Române. Cine este Florin Ghiță

Data actualizării: Data publicării:
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu. Foto> Inquam Photos / Malina Norocea

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că Administraţia Naţională Apele Române va avea un director interimar nou. Acesta va avea o perioadă tranzitorie, în care principala sa misiune va fi de transparetizare și reorganizare a instituției, a explicat duminică dimineață Diana Buzoianu într-o conferință de presă.

Ministrul a anunțat că noul director interimar al Apelor Române va fi Florin Ghiţă, care a fost şef de serviciu în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea, SGA Ilfov-Bucureşti.

„Am decis să dăm o Direcţie nouă la Apele Române. Vom avea un director interimar pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat foarte clar de transparenţă, care are un mandat foarte clar de reorganizare. Este vorba de domnul Florin Ghiţă, care a fost din 2014 până în 2023 şef de Serviciu în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea SGA Ilfov-Bucureşti. Deci un om care a lucrat în teren, un om care va putea să construiască din nou legătura între ANAR, ABA-uri (Administraţie Bazinală de Apă n.r) şi SGA-uri (Sistem de Gospodărire a Apelor n.r). Un om care din 2023 are calitatea de inginer şef al aceleiaşi Administraţii din Bucureşti-Ilfov”, a declarat Diana Buzoianu într-o conferinţă de presă.

Potrivit acesteia, Florin Ghiţă a scris articole, publicaţii de specialitate în acest domeniu, şi urmează să îşi consolideze o echipă cu mandatul de transparentizare a instituţiei şi de reorganizare a acesteia.

„Noi ne dorim ca povestea instituţiei Apele Române să fie o poveste care să dea speranţă că lucrurile se pot schimba, deşi au fost făcute foarte multe nereguli în ultimii ani în această instituţie. De undeva lucrurile trebuie să pornească, să fie îmbunătăţite, iar astăzi este momentul în care facem primul pas pentru reorganizarea şi eficientizarea şi reforma Apele Române, o reformă care, de altfel, am spus că va fi o prioritate a Ministerului Mediului în perioada următoare”, a mai explicat oficialul.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcţie, pe directorul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Sorin Lucaci, motivând decizia prin faptul că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esenţiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundaţiilor.

„Am avut mai multe analize de-a lungul timpului pe care le-am adus inclusiv în spaţiul public, în atenţia publică, cu privire la fondurile europene care au fost ratate. Vorbim de peste 300 de milioane de euro care nu au mai fost folosite, bani care s-ar fi putut transforma în sute de kilometri de diguri, bani care s-ar fi putut transforma în baraje, în poldere, infrastructura absolut esenţială ca oamenii să fie în siguranţă. Am văzut deja că în fiecare an avem inundaţii în urma cărora oamenii îşi pierd vieţile, comunităţi întregi sunt distruse, iar în acest context nu putem accepta faptul că au fost pierdute peste 300 de milioane de euro. Ştim cu toţii discuţia, inclusiv de la Praid, faptul că până în momentul de faţă nu există, practic, niciun fel de explicaţie de ce în planurile de management de risc inundarea Salinei Praid era considerată cu un risc moderat, asta în contextul în care deja de mai multe ori fuseseră inundaţii, una foarte mare, în 2023, în exact acelaşi an în care a fost ulterior modificat planul de risc la inundaţii, exact pe pentru zona respectivă”, a explicat ministra Mediului în conferinţă.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
3
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
lucrari centrala ungaria profimedia
5
Curtea de Justiție a UE anulează o decizie care autoriza Ungaria să subvenţioneze...
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
Digi Sport
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Numărul imens de ucraineni care au trecut granița ilegal în România...
erika kirk
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi...
femeie cu o umbrela
HARTA Avertizare de vreme rea. Cod galben de furtuni și vânt puternic...
Secretary Pete Hegseth speaks at a memorial event at the Pentagon, drapel pe fundal, batista cu stars&stripes la piept
Ordinul secretarului american al Războiului după asasinarea lui...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski face apel la „finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil”
Cum a reușit o femeie să-și recupereze ceasul Rolex în valoare de 50.000 de euro, după ce l-a pierdut
Aproximativ 200 de oameni au fost evacuați de la Penitanciarul Găești după izbucnirea unui incendiu. Care ar fi fost cauza
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sorin lucaci apele romane
Ministra Mediului l-a demis pe Sorin Lucaci de la conducerea „Apele Române”. Care a fost motivul deciziei
RABLA
„Rabla” demarează din nou. Guvernul repornește programul care fusese suspendat. Cum arată noile vouchere
rablă, maşină abandonată în Bucureşti
Ministra Mediului: Programul Rabla va fi aprobat joi. Vineri putem să lansăm ghidul
diana buzoianu face declaratii
Deșeurile care intră în țară ca produse second-hand, blocate. Ministrul Diana Buzoianu: Pregătim o Ordonanță de Urgență
Maşini pregătite de casare la sediul Remat din Bucureşti, pe 15 martie 2018.
Guvernul ar putea adopta joi HG pentru Programul Rabla. Diana Buzoianu: „Așteptăm toate avizele”. Când va fi lansat
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată a lui Ianis Hagi. Deși a mâncat în cele mai scumpe restaurante din lume, un...
Adevărul
Top 10 cele mai căutate mașini second hand. Pericolul din spatele ofertelor „bune”
Playtech
Ce pensie primești după 15 ani de muncă. Prevederile din noua lege
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
"Telenovela" divorțului lui Ilie Năstase s-a încheiat. Ioana a decis să facă marele anunț
Pro FM
Decolteu abisal, transparențe și crăpătură până la coapsă. Elizabeth Hurley, apariție de neratat lângă...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
De câte drone de interceptare este nevoie pentru a contracara o dronă Shahed?
Newsweek
Care pensionari vor lua sute de lei în plus pensie în 2026? Marius Budăi anunță
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Cele mai bune rase de câini pentru primul tău animal de companie. Alegerea care îți poate schimba viața
Film Now
„Ar fi o condamnare la moarte”. Pamela Anderson, despre speculațiile potrivit cărora relația ei cu Liam...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea