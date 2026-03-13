Ministrul Mediului anunță că peste 4.000 construcţii de pe litoral sunt suspectate a fi ilegale

Diana Buzoianu. Foto: Profimedia

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri, la Constanţa, că reprezentanţii ministerului au "scos de la sertar un raport despre construcţiile ilegale din zona costieră, care a fost ţinut trei ani", reieşind că peste 4.000 de construcţii sunt suspectate a fi ilegale.

„Noi am scos de la sertar un raport care a fost trei ani ţinut la sertar cu construcţiile care erau ilegale în zona costieră. Am reuşit să arătăm că sunt undeva la peste 4.000 de construcţii suspecte de a fi ilegale, pentru că sunt realizate înainte de linia de zonă costieră. Aceste construcţii toate deja au început procesele, o să avem inclusiv studiu făcut care să poată fi folosit în instanţă, ca probă, în perioada imediat următoare şi vom începe să analizăm de la caz, la caz. (...) Autorităţile competente trebuie să îşi facă toate treaba", a declarat Diana Buzoianu, citată de Agerpres.

Ea a fost întrebată cum au putut fi ridicate aceste construcţii ilegale.

„Să vă spun cum au apărut aceste construcţii. Cea mai frecventă metodă prin care au apărut construcţiile ilegale a fost că terenuri care erau în proprietatea statului au fost trecute prin diverse decizii ale consiliilor locale în proprietatea UAT-urilor, deci nu a fost o decizie a administraţiilor bazinale. Apoi, tot acele primării împreună cu consiliile locale au transferat acele terenuri din proprietate publică a UAT-ului, în proprietate privată a UAT-ului. Şi de acolo a mai fost un pas. Tot primăriile respective au decis să vândă terenurile respective şi apoi, după ce au fost vândute ca proprietate privată, abia atunci s-a construit pe ele", a spus ministrul Mediului.

Potrivit acesteia, în 2025 au fost identificate peste o sută de construcţii ilegale pe plajele litoralului.

„Au fost identificate anul trecut aproximativ 105 construcţii ilegale. În momentul de faţă, 90 de construcţii au fost deja dărâmate din toate plajele din România, deci nu vorbim doar de Năvodari. Iar cele care nu au fost dărâmate au fost readuse la funcţia pentru care au primit autorizaţii, deci, erau, de exemplu, containere care aveau o funcţie să zicem de depozitare şi a fost readus acel depozit la funcţia principală pentru care a fost avizat. În momentul de faţă, construcţiile care există pe teren, pe plaje, toate construcţiile care au fost identificate în 2025 ca fiind ilegale, toate au fost aduse în legalitate. Sigur, asta nu înseamnă că nu există în continuare construcţii ilegale", a mai afirmat ministrul Diana Buzoianu.

