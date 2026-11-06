Live TV

Ministrul Mediului critică gestionarea lucrărilor la barajul Mihăileni: „E o bătaie de joc, voi solicita un audit”

Data publicării:
Natalia Intotero
Foto: Natalia Intotero. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Natalia Intotero, a criticat, vineri, la Deva, modul în care reprezentanţii ABA Crişuri-Oradea au gestionat proiectul de construire a barajului de la Mihăileni, în nordul judeţul Hunedoara, investiţia fiind oprită printr-o hotărâre judecătorească referitoare la anumite neconcordanţe din avizul de mediu.

„Din păcate, după ce a fost acea sentinţă din partea instanţei, de a se stopa lucrările acolo, cei de la ABA Crişuri-Oradea nu au mai făcut nimic. (...) Dacă trebuie, voi solicita şi un audit pentru tot ceea ce s-a întâmplat în aceşti ani, deoarece eu consider o bătaie de joc pentru partea de nord a judeţului Hunedoara faptul că nu se încearcă demararea reautorizării (investiţiei, n.red.)”, a declarat Natalia Intotero, citată de Agerpres.

Ministrul a menţionat că se poate face reautorizarea, din punct de vedere al normelor de mediu, pentru lucrările de la acumularea Mihăileşti, atenţionând însă că procedurile trebuie urgentate pentru ca fondurile necesare să poată fi cuprinse în bugetul pe anul viitor.

„Se poate face reautorizarea acelor lucrări, punerea în legalitate şi venirea cu bani (...) de la bugetul statului român, astfel încât lucrările să fie finalizate acolo. Ce este mai dureros, este că dacă nu se pune în legalitate până la finalul anului, nu vom putea prinde bani pentru bugetul anului 2027”, a subliniat Intotero.

Ea a mai arătat că statul român a pierdut „sute de milioane de euro”, din fonduri nerambursabile, cu ajutorul cărora se puteau finanţa lucrări de reabilitare a barajelor lacurilor de acumulare din ţară.

„S-a reabilitat un singur baraj şi un singur polder în judeţul Bihor. E foarte bine pentru cetăţenii din judeţul Bihor, dar eu cred că toţi românii trebuie să beneficieze de acest sprijin. Şi nu înţeleg de ce nu s-a acordat atenţie în implementarea celorlalte proiecte, astfel încât acei bani să nu se piardă", a spus ministrul Mediului.

În acest context, Natalia Intotero a exemplificat cu lucrările necesare la barajul Valea de Peşti, care asigură apă pentru 80 % din populaţia Văii Jiului. Costurile de reabilitare a măştii asfaltice de pe baraj se ridică la circa 10,5 milioane de euro, iar banii necesari vor trebui alocaţi de la bugetul de stat.

„Deci, consider o bătaie de joc. Ceea ce nu s-a făcut înainte şi că s-au pierdut atâţia bani care puteau fi luaţi din fonduri externe", a mai spus ministrul Mediului.

Acumularea hidrotehnică de la Mihăileni, de pe râul Crişul Alb, este finalizată în proporţie de 90%. Investiţia a început în anul 1987, iar în 2022 au fost finalizate barajul lacului de acumulare, evacuatorul de ape mari şi sediul exploatării.

Proiectul a fost oprit după ce a rămas fără autorizaţia de construire în urma unei hotărâri definitive a Curţii de Apel Cluj, luată pe 16 februarie, într-un proces formulat de o asociaţie de mediu.

Lacul de acumulare de la Mihăileni are ca obiectiv principal asigurarea cu apă a municipiului Brad şi a comunelor din aval, preluarea viiturilor de pe versanţi şi protejarea comunităţilor locale împotriva inundaţiilor.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marco rubio
1
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
jd vance profimedia
2
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru...
Tudorel Toader la o sedinta
3
Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe...
nicusor dan si elbridge colby subsecretar_pentru_politica_de_aparare_al_statelor_unite_ale_americii-32
4
Surse: N. Dan i-a transmis adjunctului de la Pentagon că România este dispusă să...
Elon Musk
5
Democrații pregătesc o anchetă împotriva lui Musk în legătură cu restricțiile impuse...
Momente dramatice la Arad: s-a urcat pe balustradă și a amenințat că se aruncă! ”Unde este soțul meu?”
Digi Sport
Momente dramatice la Arad: s-a urcat pe balustradă și a amenințat că se aruncă! ”Unde este soțul meu?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Natalia Intotero
Natalia Intotero: Regret că s-au pierdut foarte mulţi bani din PNRR. Ministerul Mediului a avut peste 3,6 miliarde de euro
Diana Buzoianu 3
Diana Buzoianu critică noua conducere a Ministerului Mediului: „Un simbol a ceea ce înseamnă PSD la guvernare”
ecuson romsilva
Ministrul Mediului anunță când și cum va fi finalizată reorganizarea Romsilva, după ani de întârzieri și procese
ID250700-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Intotero, despre situaţia de la ANM: 10 luni fără buget pentru anul 2026 şi un CA incomplet. Ce spune despre scandalul achizițiilor
diana buzoianu cu sacou rosu si laptop in fata
Diana Buzoianu, despre șeful Apelor Române, „însănătoșit miraculos”: „A dat o decizie cu trafic de influență pentru PSD”
Recomandările redacţiei
„Este doar începutul”. Riscă alertele cu bombe să paralizeze aviația...
757563438_1009832825226754_756534468073264579_n
Nazare spune că nu vrea noi creșteri de taxe: „În 2025 am făcut-o cu...
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan: Legitimitatea unor alegeri nu se mai rezumă la numărarea...
Ultimele știri
Ministerul Dezvoltării a deblocat plățile pentru „Anghel Saligny”. Cât va achita din restanțele de 2,3 miliarde de lei
Școlile din New Delhi vor organiza cursuri online din cauza poluării grave din nordul Indiei
Democraţii pregătesc restricții legislative asupra AI după ce au câștigat alegerile în SUA. Companiile tech au scăzut pe burse
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soția lui Matt Damon a suferit un anevrism cerebral. La doar o săptămână de la operație, l-a susținut la...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Ce „vrăji” a făcut Nuno Campos la Dinamo? Dezvăluiri tari din interior: ce a schimbat radical față de Kopic
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
1793966659original_govr0413
Premierul Luca Niculescu, după întâlnirea cu Roxana Mînzatu: „Locurile de muncă pentru tineri cer o politică...
Adevărul
De la „El Dorado” al cărbunelui la paradisul montan. Cum se transformă Valea Jiului după aproape două secole...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
"Cred că am pierdut o casă și ceva". Rică Răducanu, dezvăluiri despre marele viciu al vieții sale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rică Răducanu, de la gloria Rapidului la lupta cu dependența. Viciul care i-a schimbat viața.
Pro FM
Gina Pistol a dat din casă! Ce obicei al lui Smiley o scoate din sărite după aproape 10 ani împreună: „Nu ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie a renunțat la inhibiții! Actrița și-a schimbat complet look-ul și a apărut într-o rochie...
Adevarul
Gigantul chinez care construiește o fabrică de la zero în România: au început deja angajările. Unde va fi...
Newsweek
Curtea de Conturi: 2.200.000 de pensii recalculate „în minus”. Casa de Pensii: „Minciuni. Nu dăm banii!”
Digi FM
Satul care a ajuns o ruină! Doar trei familii mai locuiesc aici, iar una dintre cele două biserici a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Invazie de furnici care pot lăsa locuințele fără curent. Milioane de insecte au pus stăpânire pe sudul...
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...