Ministrul Mediului critică gestionarea lucrărilor la barajul Mihăileni: „E o bătaie de joc, voi solicita un audit”

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Natalia Intotero, a criticat, vineri, la Deva, modul în care reprezentanţii ABA Crişuri-Oradea au gestionat proiectul de construire a barajului de la Mihăileni, în nordul judeţul Hunedoara, investiţia fiind oprită printr-o hotărâre judecătorească referitoare la anumite neconcordanţe din avizul de mediu.

„Din păcate, după ce a fost acea sentinţă din partea instanţei, de a se stopa lucrările acolo, cei de la ABA Crişuri-Oradea nu au mai făcut nimic. (...) Dacă trebuie, voi solicita şi un audit pentru tot ceea ce s-a întâmplat în aceşti ani, deoarece eu consider o bătaie de joc pentru partea de nord a judeţului Hunedoara faptul că nu se încearcă demararea reautorizării (investiţiei, n.red.)”, a declarat Natalia Intotero, citată de Agerpres.

Ministrul a menţionat că se poate face reautorizarea, din punct de vedere al normelor de mediu, pentru lucrările de la acumularea Mihăileşti, atenţionând însă că procedurile trebuie urgentate pentru ca fondurile necesare să poată fi cuprinse în bugetul pe anul viitor.

„Se poate face reautorizarea acelor lucrări, punerea în legalitate şi venirea cu bani (...) de la bugetul statului român, astfel încât lucrările să fie finalizate acolo. Ce este mai dureros, este că dacă nu se pune în legalitate până la finalul anului, nu vom putea prinde bani pentru bugetul anului 2027”, a subliniat Intotero.

Ea a mai arătat că statul român a pierdut „sute de milioane de euro”, din fonduri nerambursabile, cu ajutorul cărora se puteau finanţa lucrări de reabilitare a barajelor lacurilor de acumulare din ţară.

„S-a reabilitat un singur baraj şi un singur polder în judeţul Bihor. E foarte bine pentru cetăţenii din judeţul Bihor, dar eu cred că toţi românii trebuie să beneficieze de acest sprijin. Şi nu înţeleg de ce nu s-a acordat atenţie în implementarea celorlalte proiecte, astfel încât acei bani să nu se piardă", a spus ministrul Mediului.

În acest context, Natalia Intotero a exemplificat cu lucrările necesare la barajul Valea de Peşti, care asigură apă pentru 80 % din populaţia Văii Jiului. Costurile de reabilitare a măştii asfaltice de pe baraj se ridică la circa 10,5 milioane de euro, iar banii necesari vor trebui alocaţi de la bugetul de stat.

„Deci, consider o bătaie de joc. Ceea ce nu s-a făcut înainte şi că s-au pierdut atâţia bani care puteau fi luaţi din fonduri externe", a mai spus ministrul Mediului.

Acumularea hidrotehnică de la Mihăileni, de pe râul Crişul Alb, este finalizată în proporţie de 90%. Investiţia a început în anul 1987, iar în 2022 au fost finalizate barajul lacului de acumulare, evacuatorul de ape mari şi sediul exploatării.

Proiectul a fost oprit după ce a rămas fără autorizaţia de construire în urma unei hotărâri definitive a Curţii de Apel Cluj, luată pe 16 februarie, într-un proces formulat de o asociaţie de mediu.

Lacul de acumulare de la Mihăileni are ca obiectiv principal asigurarea cu apă a municipiului Brad şi a comunelor din aval, preluarea viiturilor de pe versanţi şi protejarea comunităţilor locale împotriva inundaţiilor.

Editor : A.P.