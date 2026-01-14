Ministrul Muncii: Din 2026, alocaţia zilnică de hrană va fi 32 de lei, creştere cu peste 60%. Crește şi finanţarea serviciilor sociale

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat miercuri că, din 2026, alocaţia zilnică de hrană va ajunge la 32 de lei, o creştere cu peste 60%. Crește şi finanţarea serviciilor sociale, cu 44% pentru serviciile destinate copiilor şi cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, precizează ministrul.

„Să actualizăm alocaţia de hrană şi standardele de cost pentru serviciile sociale este un gest de responsabilitate faţă de persoanele vulnerabile care depind zilnic de sprijinul statului. Din 2022, aceste sume au rămas la fel, în timp ce costul vieţii a crescut constant. Prea mult timp, 22 de lei pe zi au însemnat prea puţin. O sumă resimţită zi de zi de copii, de persoanele cu dizabilităţi şi de vârstnicii rămaşi singuri”, a transmis ministrul Muncii pe pagina de Facebook.

Astfel, din 2026, alocaţia zilnică de hrană va fi 32 de lei, o creştere cu peste 60%.



„Tot de aceea am crescut şi finanţarea serviciilor sociale: cu 44% pentru serviciile destinate copiilor şi cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilităţi”, precizează ministrul.



„Sunt mai mult decât procente sau cifre într-un tabel. Sunt mese mai bune, condiții mai decente, centre care rămân deschise și servicii mai apropiate de standardele de demnitate pe care statul are obligația morală și legală să le asigure,” adaugă Florin Manole.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.