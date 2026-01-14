Live TV

Ministrul Muncii: Din 2026, alocaţia zilnică de hrană va fi 32 de lei, creştere cu peste 60%. Crește şi finanţarea serviciilor sociale

Data publicării:
barbat in fotoliu rulant
. Credit foto: Guliver/Getty Images

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat miercuri că, din 2026, alocaţia zilnică de hrană va ajunge la 32 de lei, o creştere cu peste 60%. Crește şi finanţarea serviciilor sociale, cu 44% pentru serviciile destinate copiilor şi cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, precizează ministrul.

„Să actualizăm alocaţia de hrană şi standardele de cost pentru serviciile sociale este un gest de responsabilitate faţă de persoanele vulnerabile care depind zilnic de sprijinul statului. Din 2022, aceste sume au rămas la fel, în timp ce costul vieţii a crescut constant. Prea mult timp, 22 de lei pe zi au însemnat prea puţin. O sumă resimţită zi de zi de copii, de persoanele cu dizabilităţi şi de vârstnicii rămaşi singuri”, a transmis ministrul Muncii pe pagina de Facebook.

Astfel, din 2026, alocaţia zilnică de hrană va fi 32 de lei, o creştere cu peste 60%.

„Tot de aceea am crescut şi finanţarea serviciilor sociale: cu 44% pentru serviciile destinate copiilor şi cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilităţi”, precizează ministrul.

„Sunt mai mult decât procente sau cifre într-un tabel. Sunt mese mai bune, condiții mai decente, centre care rămân deschise și servicii mai apropiate de standardele de demnitate pe care statul are obligația morală și legală să le asigure,” adaugă Florin Manole.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
2
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
3
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
4
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre...
NDAmaGFzaD1mYzRkYjVjOGIwNmRmMGNkMzQ2OThkYTJmZTEyNGVlNA==.thumb
5
SUA își retrag trupe din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a amenințat bazele americane...
Surpriză uriașă! Au apărut imaginile, după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Surpriză uriașă! Au apărut imaginile, după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Romania money. Close up. Financial concept, business background
Peste 3,5 milioane de copii au primit alocații în noiembrie. Suma totală se apropie de 1,19 miliarde de lei
Acte pentru dosarul de alocație pentru copil. Lista documentelor necesare. Foto Shutterstock
Alocațiile copiilor rămân înghețate și în 2026, după ce Guvernul a suspendat pentru al doilea an la rând majorarea cu inflația
photo-collage.png - 2025-07-22T212720.393
Ministrul Muncii nu e de acord cu scăderea ajutorului de şomaj propusă de Ilie Bolojan: Şomajul nu e o formă de lene
poftofel cu bani
Ministrul Muncii: Ceşterea salariului minim ar avea impact favorabil pentru lucrătorii din mediul privat
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
Florin Manole, despre impozitarea progresivă: „Se face bine atunci când se face pe venitul globalizat”
Recomandările redacţiei
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române
„O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 din NATO”. Șeful...
jd vance
Soarta Groenlandei, decisă la Washington. Discuții cu ușile închise...
ministerul dezvoltarii anghel saligny proiecte investitii
Guvernul a stabilit criteriile de prioritizare pentru proiectele...
rectificare-bugetara-GettyImages-1285359311-1536x1024-1-1
Președintele CJ Ilfov: Bugetele locale, în impas. Unele unități...
Ultimele știri
Foc provocat de artificii la un restaurant din Madrid, după incendiul mortal de la barul din stațiunea elvețiană Crans Montana
Zelenski anunță stare de urgență în sectorul energetic al Ucrainei după atacurile rusești: „Consecințele sunt grave”
Cum motivează judecătorii condamnarea primarului din Cernavodă la 4 ani de închisoare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 14 ianuarie deschide un nou capitol astrologic. Mercur în opoziție cu Jupiter aduce schimbări majore...
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
Proiectul abandonat în urmă cu mai bine de 10 ani care e pe cale să renască. Costă aproape 8 milioane de euro...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Celebrul fotbalist de la FCSB care și-a făcut credit ca să își cumpere o mașină de lux. Avea un salariu...
Adevărul
„Am pilotat drone pe cel mai fierbinte front din Ucraina”. Mărturia unui soldat despre limitele apărării...
Playtech
Zile libere de la stat în 2026: lista completă pentru angajați
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
Leonardo DiCaprio, omagiu emoționant adus mamei sale, care l-a sprijinit în carieră: „A crezut în mine...
Adevarul
Patrula Sirius: forța discretă a Groenlandei, care supraviețuiește la minus 55 de grade și apără Arctica cu...
Newsweek
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Momente stânjenitoare și controversate la Globurile de Aur 2026. Țigări aprinse în sală, grimase, plecări...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...