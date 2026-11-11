Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că platforma Work in Romania este funcţională

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă, miercuri seară, că platforma Work in Romania, prin care angajatorii pot face demersurile pentru angajarea lucrătorilor din afara Uniunii Europene, este funcţională. Site-ul a avut dezactivate mai multe funcţionalităţi, după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat executarea ordinului Ministerului Muncii care stabileşte lista ocupaţiilor deficitare pentru care pot fi recrutaţi lucrători străini.

„Am promis că în 10 zile rezolvăm problema. Platforma Work in Romania e din nou funcţională. Mulţumesc tuturor colegilor de la ANOFM, MAI, IGI, Cancelarie. Şi nu în ultimul rând mulţumesc partenerilor sociali de la IMM România - dialogul şi încrederea se dovedesc uneori cele mai importante resurse”, anunţă, miercuri seară, ministrul Muncii, Florin Manole.

De la jumătatea lunii septembrie, platforma Work in Romania, prin care angajatorii pot face demersurile pentru angajarea lucrătorilor din afara Uniunii Europene, a avut dezactivate mai multe funcţionalităţi, după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat executarea ordinului Ministerului Muncii care stabileşte lista ocupaţiilor deficitare pentru care pot fi recrutaţi lucrători străini.

Platforma Work in Romania a avut dezactivate mai multe funcţionalităţi, după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat executarea ordinului Ministerului Muncii care stabileşte lista ocupaţiilor deficitare pentru care pot fi recrutaţi lucrători străini.

Mesajul afişat pe platforma oficială Work in Romania anunţa că, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti de admitere a cererii de suspendare a executării Ordinului ministrului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale nr. 1073/2026, sunt dezactivate fluxurile din platformă referitoare la înregistrarea şi autorizarea angajatorilor, precum şi depunerea cererilor unice pentru vizele de lungă şedere de tip D/AM2.

Decizia instanţei a fost pronunţată într-un dosar în care reclamant este Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă, iar pârât este Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Editor : Sebastian Eduard