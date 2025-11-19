Live TV

Ministrul Sănătăţii: De anul viitor, nou-născuţii vor fi testaţi în maternitate pentru 18 biomarkeri, în loc de trei

Data publicării:
maternitate picioare de bebeluș
Foto: Shutterstock

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că testarea nou-născuţilor în maternităţi se va extinde de la trei biomarkeri la 18, începând din anul 2026. Programul dă şansa la o viaţă normală bebeluşilor care suferă de diverse afecţiuni genetice sau metabolice care, tratate la timp, nu evoluează şi nu provoacă dizabilităţi.

Alexandru Rogobete a anunţat că Ministerul Sănătăţii va finanţa un nou program de screening neo-natal care va extinde de la 3 la 18 biomarkerii pentru care se vor face teste.

„Programul naţional va extinde biomarkerii de la 3, cât avem în momentul de faţă, la 18 începând de anul viitor. De ce nu s-a făcut până acum, ţinând cont că nu a fost deloc complicat? Pentru că nu a existat viziune”, a afirmat Rogobete, la Medika Tv, potrivit News.ro.

Prin programul de screening neonatal, nou-născuţii sunt testaţi pentru a se descoperi din timp boli genetice sau boli metabolice, unele dintre acestea putând fi stopate din evoluţie la timp, în aşa fel încât persoana respectivă să poată avea o viaţă normală.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Digi Sport
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Radu Miruță, despre Lukoil: Nu putem să ne prefacem că luptăm cu ce...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Planul secret negociat de Trump cu Rusia echivalează, practic, cu...
radu miruta
Cum se luptă ministrul Economiei cu unii angajați: „Le trimiți de...
ili bolojan si oana gheorghiu la sedinta de guvern
Ilie Bolojan a stabilit atribuţiile Oanei Gheorghiu. Cu ce se va...
Ultimele știri
Prima reacție a lui Zelenski la planul secret negociat de Trump cu Rusia
Putin anunţă că Rusia va construi 38 de reactoare nucleare
Trump promite să intervină pentru a opri războiul din Sudan: „Văd lucrurile diferit acum”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-11-18 121105
Corpul de control al Ministerului Sănătății, verificări la spitalul din Târnăveni după imaginile cu pacienți ținuți în condiții mizere
clinica stomatologica bucuresti
Ministerul Sănătății a suspendat activitatea clinicii stomatologice din București unde a murit fetița de 2 ani
mirabela-gradinaru-1-oct
„România în lumină”, proiectul social al Președinției, începe azi cu implicarea Mirabelei Grădinaru. Palatul Cotroceni, iluminat în mov
tatal fetitei decedate la dentist
Tatăl fetiței acuză clinica: „Nu aveau aparatură sau trusă de prim ajutor, erau nepregătiți. Au vrut să șteargă toate înregistrările”
Cazul copilului mort după anestezie. Alexandru Rogobete: „Controlăm toate clinicile private. În câteva săptămâni, avem raportul final”
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Fostul deputat Nati Meir afirmă că asistentul său din închisoare s-a sinucis. Bărbatul ar fi avut probleme...
Adevărul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr...
Playtech
Pontarea în zilele libere. Cum se procedează când lucrezi de sărbătorile legale, aşa eşti răsplătit corect
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Problema de matematică pentru clasa a IV-a care i-a pus in dificultate pe mulți: „Nu înțeleg enunțul”
Newsweek
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 482 lei? Bolojan a semnat. Ce pot face cu banii DOCUMENT
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă