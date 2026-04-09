Ministrul Transporturilor: Am semnat contracte cu SRI, STS și SPP pentru vehicule electrice și stații de încărcare

Ministrul Transporturilor Ciprian Şerban a anunțat, joi, semnarea a trei contracte de finanțare cu Serviciul Român de Informaţii (SRI), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) și Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP), care vizează achiziția de vehicule electrice și dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare.

„Astăzi, am semnat trei contracte de finanţare cu Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază. Investiţiile, finanţate integral prin Fondul pentru Modernizare, vizează achiziţia de vehicule electrice şi dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare. Decarbonizarea transportului trebuie să înceapă de la stat. Nu putem cere sectorului privat să accelereze tranziţia dacă instituţiile publice nu dau exemplu”, a scris Ciprian Șerban, joi pe Facebook.

Potrivit acestuia, proiectele vor reduce emisiile de CO2, vor scădea costurile de operare și vor crește independența energetică.

„În contextul actual, securitatea şi sustenabilitatea sunt strâns legate, iar investiţiile în mobilitate curată reprezintă o prioritate strategică. Vom continua să folosim Fondul pentru Modernizare pentru investiţii cu scopul de a avea un sistem de transport mai curat, eficient şi sustenabil”, a transmis Şerban.

