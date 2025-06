Mirabela Dauer, audiată după ce a primit un mormânt în Cimitirul Ghencea: Generalul Zisu mi-a oferit „cu toată inima” un loc de veci

Apar noi detalii din dosarul generalului Cătălin Zisu, acuzat că le-a dat rudelor și apropiaților, în mod ilegal, locuri de veci în cimitirul militar Ghencea. Printre cei care ar fi beneficiat de favorul generalului s-ar număra și Mirabela Dauer. Cântăreața a fost audiată la DNA și a avut o reacție pe Facebook.

Dintre cele cinci locuri de veci care ar fi fost date ilegal, două dintre ele ar fi ajuns pe numele cumnatei și socrului fostului general, Cătălin Zisu, iar unul ar fi fost trecut pe numele Mirabelei Dauer.

Acestea sunt acuzațiile formulate de procurori împotriva fostului șef al logisticii Ministerului Apărării Naționale. Este vorba despre locuri de veci din Cimitirul Ghencea, un cimitir militar administrat de MApN.

Mirabela Dauer, audiată în dosarul afacerilor cu morminte

Toate persoanele vizate de anchetă au fost audiate. Printre ele se numără și artista Mirabela Dauer. Într-un mesaj postat pe Facebook, artista afirmă că nu s-a petrecut nimic ilegal și că ar fi plătit pentru acel loc de veci. Mai mult, l-a felicitat pe generalul Zisu pentru că a apreciat întotdeauna artiștii, iar acest loc de vechi pe care i l-ar fi acordat reprezintă un gest de mărinimie.

„Mi-am dorit un loc de veci…Nu ca să-mi aparțină mie, mi l-am dorit pentru ca cei ce m-au iubit să aibă unde să-mi lase o floare, să-mi aprindă o lumânare. O dorință tăcută de liniște pentru ce va fi după plecarea spre lumea mai bună. Prin mărinimia generalului Zisu, am primit o concesiune plătită, nu cerșită. Am crezut că, odată cu ea, va veni și pacea. Dar în loc de recunoștință, am primit o citație. Pentru prima dată în viața mea, m-am văzut chemată la DNA. Nu pentru o vină, ci pentru o presupunere. Nu pentru o faptă, ci pentru o neînțelegere.

Și tot ce simt e o durere surdă și o umilință care nu mi se cuvin. Sunt mâhnită și indignată și aleg astăzi să mă adresez vouă, cei care m-ați susținut întotdeauna cu dragoste și respect. Am aflat cu stupoare că un gest simplu, profund omenesc, venit din partea unei persoane care a iubit artiștii toată viața și care s-a dedicat sprijinirii lor, a fost transformat într-un motiv de suspiciune. Faptul că mi-a fost oferit, cu toată inima, un loc de veci, un loc de veci, dragii mei – un simbol al grijii și al prețuirii față de artist, nu un favor, nu un câștig – a fost suficient pentru a fi chemată la DNA.

Este revoltător! Este dureros să trăiești într-o lume în care omenia, recunoștința și respectul față de artă devin subiecte de anchetă. Nu am cerut nimic, nu am luat nimic cu forța – mi s-a oferit, cu drag, un loc liniștit pentru atunci când nu voi mai fi. Atât. Nimic mai mult.

Mă doare că trebuie să îmi apăr demnitatea pentru un gest care ar trebui să fie înțeles prin prisma valorilor umane, nu a suspiciunilor birocratice. Artiștii acestei țări merită recunoștință, nu umilință. Merită sprijin, nu anchete”, este mesajul postat de Mirabela Dauer, pe Facebook.

Generalul în rezervă Cătălin Zisu este anchetat de DNA într-un nou dosar de corupție, în care este acuzat, alături de alți doi ofițeri superiori și doi subofițeri din MApn, de concesionarea ilegală a unor locuri de veci „cu anticipație pe o perioadă de 49 de ani” din cadrul cimitirului militar Ghencea.

În dosarul DNA, pe lângă general locotenentul în rezervă Cătălin Zisu, fostul șef al Logisticii din cadrul MApN, mai sunt anchetați generalul de brigadă în rezervă Alexandru Nedelcu, fostul șef al Cimitirului Militar Ghencea III, colonelul Ionuț-Leonard Ghiorghe, fostul locțiitor (adjunct) al generalul Nedelcu, alți doi plutonieri adjutanți principali și un angajat civil de la același cimitir militar.

