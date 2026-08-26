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Mirabela Grădinaru, întâlnire cu o delegație UNICEF: „Trebuie să ne asigurăm că fiecare copil îşi poate atinge întregul potenţial”

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Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
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Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, s-a întâlnit marţi cu o delegaţie UNICEF condusă de Edouard Beigbeder, director regional UNICEF pentru Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, discuţiile vizând promovarea drepturilor copilului şi consolidarea participării copiilor şi tinerilor la deciziile care le influenţează viaţa.

Potrivit unui comunicat transmis de UNICEF, în cadrul întâlnirii au fost evidenţiate progresele înregistrate de România în ceea ce priveşte implicarea copiilor şi tinerilor în procesul de luare a deciziilor publice, inclusiv prin legislaţia adoptată în 2024, care le oferă acestora posibilitatea de a contribui la elaborarea politicilor şi actelor normative care îi vizează, informează Agerpres.

„Ştiu cât de important este ca fiecare copil să aibă acces la îngrijire, protecţie, educaţie şi oportunităţi de a se dezvolta. Nu trebuie să uităm niciodată că ei reprezintă prioritatea noastră numărul unu. Felul în care avem grijă de copii astăzi va modela societatea de mâine. Salut continuarea colaborării dintre România şi UNICEF pentru sprijinirea copiilor şi familiilor, pentru ca vocea tinerilor să fie auzită şi pentru a ne asigura că fiecare copil îşi poate atinge întregul potenţial, indiferent de locul în care trăieşte sau de circumstanţele în care s-a născut”, a declarat Mirabela Grădinaru, citată în comunicat.

Potrivit lui Edouard Beigbeder, copiii şi tinerii au dreptul să fie ascultaţi în ceea ce priveşte problemele care le vor influenţa viitorul.

„România a făcut paşi importanţi pentru consolidarea participării copiilor şi pentru integrarea acesteia în procesul de luare a deciziilor, iar experienţa sa poate oferi lecţii valoroase atât ţărilor din Europa, cât şi celor din afara regiunii. UNICEF este pregătit să sprijine în continuare eforturile prin care copiii sunt puşi în centrul politicilor publice şi prin care ne asigurăm că fiecare copil are şansa de a se dezvolta şi de a-şi atinge potenţialul”, a arătat Edouard Beigbeder.

În cadrul întâlnirii au fost abordate şi experienţa României în implementarea modelului de servicii comunitare integrate, precum şi punerea în aplicare a Garanţiei Europene pentru Copii. De asemenea, au fost discutate oportunităţi de promovare la nivel internaţional a lecţiilor învăţate şi a bunelor practici dezvoltate în România.

Discuţiile au vizat, totodată, continuarea cooperării în domenii precum participarea copiilor, educaţia, combaterea schimbărilor climatice, siguranţa online şi prevenirea violenţei împotriva copiilor.

Editor : Sebastian Eduard

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