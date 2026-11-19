Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a participat joi la Summitul „Their Future. Our Responsibility”, găzduit la Varşovia de Prima Doamnă a Republicii Polone, ea afirmând că a proteja copiii în lumea digitală nu înseamnă a-i ţine departe de viitor, ci a ne asigura că viitorul este un loc sigur pentru ei.

„Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat, în perioada 18–19 noiembrie 2026, la Summitul „Their Future. Our Responsibility”, găzduit la Varşovia de Prima Doamnă a Republicii Polone, Marta Nawrocka. La masa dialogului s-au aflat şi Primele Doamne din Ucraina şi Lituania, alături de Trimisul special al Statelor Unite ale Americii pentru iniţiativa „Fostering the Future”, Charity Wallace. Împreună, au adus în atenţie o responsabilitate care ne uneşte dincolo de graniţe: aceea de a le oferi copiilor un viitor în care să fie protejaţi, ascultaţi şi încurajaţi să se dezvolte”, se arată pe pagina oficială România în Lumină, potrivit Agerpres.

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Reuniunea continuă demersul internaţional „Fostering the Future Together”, lansat la Washington, în luna martie a acestui an, de Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, şi pune în centrul dezbaterii una dintre marile provocări ale vremurilor noastre: siguranţa şi bunăstarea copiilor în mediul online.



„În intervenţia sa, Mirabela Grădinaru a vorbit despre responsabilitatea pe care o avem cu toţii de a proteja copiii în lumea digitală, fără a le limita accesul la oportunităţile pe care aceasta le oferă. Pentru că tehnologia trebuie să fie un sprijin în dezvoltarea lor, nu un risc pentru siguranţa şi echilibrul lor”, se precizează în postare.



Un accent aparte a fost pus pe importanţa de a asculta cu adevărat vocea copiilor, de a le înţelege nevoile, temerile şi aşteptările. În acest context, Prima Doamnă a prezentat două modele de bune practici din România: proiectul de prevenţie al asociaţiei „Zi de Bine”, susţinut de OMS şi Ministerul Sănătăţii, şi programul „Ora de Net”, dezvoltat de Salvaţi Copiii România.



Totodată, Mirabela Grădinaru a subliniat nevoia unor instrumente accesibile de educaţie digitală pentru părinţi şi profesori, a unor tehnologii gândite încă de la început pentru a-i proteja pe cei mici şi a unei cooperări internaţionale reale, prin care experienţele, ideile şi bunele practici să se transforme în soluţii concrete. Pentru că siguranţa copiilor nu poate fi responsabilitatea unui singur om, a unei singure familii sau a unei singure ţări.



„A proteja copiii în lumea digitală nu înseamnă a-i ţine departe de viitor, ci a ne asigura că viitorul este un loc sigur pentru ei.”

Acesta este mesajul transmis de România, prin vocea Mirabelei Grădinaru, la Varşovia, un mesaj despre grijă, responsabilitate şi încredere, dar mai ales despre puterea de a lucra împreună pentru ca fiecare copil să poată creşte, învăţa şi visa într-un mediu digital sigur şi sănătos. Pentru că viitorul copiilor începe cu responsabilitatea noastră, astăzi.

Editor : C.L.B.