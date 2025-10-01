Live TV

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui, a pornit iluminatul roz la Palatul Cotroceni, de Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan Foto: Administrația Prezidențială

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a pornit, miercuri seară, iluminatul roz la Palatul Cotroceni, pentru a marca Ziua Naţională a Luptei împotriva Cancerului de Sân, ea afirmând că, atunci când apare acest tip de provocare, sprijinul familiei, competenţa şi profesionalismul medicilor sunt extrem de importante. „Îmi doresc ca această lumină roz să ne amintească importanţa conexiunii umane autentice, compasiunea, răbdarea, sprijinul şi speranţa”, a adăugat ea.

„În această zi Palatul Cotroceni se luminează în roz, o lumină care vorbeşte despre comunitate, despre sprijin, credinţă, speranţă, determinare şi curaj. Este un gest simbolic, dar în acelaşi timp şi un mesaj că împreună putem susţine şi sprijini recuperarea sănătăţii după acest tip de boală. Dumneavoastră ne reamintiţi că graniţa între sănătate şi boală poate fi uneori foarte firavă, că nu putem controla totul în viaţă, dar că, atunci când apare acest tip de provocare, sprijinul familiei, competenţa şi profesionalismul medicilor sunt extrem de importante”, a afirmat Mirabela Grădinaru, miercuri seară, la evenimentul care a marcat iluminarea Palatului Cotroceni în roz, de Ziua Naţională a Luptei împotriva Cancerului de Sân, scrie News.ro.

Partenera şefului statului a arătat că fiecare poveste de recuperare reprezintă o sursă de inspiraţie pentru ceilalţi.

„Uităm deseori de noi, de sănătatea noastră, dar prevenţia este un act de iubire de sine, de responsabilitate faţă de noi şi faţă de toţi cei care au nevoie de noi. Îmi doresc ca această lumină roz să ne amintească importanţa conexiunii umane autentice, compasiunea, răbdarea, sprijinul şi speranţa şi uneori gesturi simple, ca cel de a-l asculta pe cel de lângă noi, care trece printr-o perioadă dificilă, pot să îl ajute să-şi regăsească speranţa, să viziteze un medic pentru un control de rutină sau pentru un control de specialitate”, a adăugat ea, după care a acţionat maneta pentru a porni iluminatul roz.

Palatul Cotroceni este iluminat în roz, culoarea-simbol la nivel internaţional pentru exprimarea solidarităţii cu femeile care se confruntă cu cancerul de sân şi pentru încurajarea demersurilor de conştientizare a rolului crucial al depistării precoce a acestei boli, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, efectuarea controalelor medicale periodice rămâne principala modalitate de prevenţie, obiectiv esenţial şi prioritar al oricărei politici de sănătate. Depistarea timpurie salvează vieţi, oferă şansa unei recuperări mult mai rapide şi reprezintă şansa transformării unui diagnostic sever într-o speranţă de vindecare.

