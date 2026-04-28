Live TV

Video Radu Miruță a explicat cum vor salva banii din SAFE șantierul de la Mangalia și cum vor revitaliza industria militară din România

Data actualizării: Data publicării:
Radu Miruță. Foto: gov.ro
Din articol
Contractul care va salva șantierul de la Mangalia

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat într-o conferință de presă că „s-a atins astăzi o bornă” prin protejarea programului SAFE, chiar și în contextul instabilității politice. El a precizat că cele patru nave din acest program vor fi construite la şantierul de la Mangalia. Oficialul a vorbit pe larg și despre celelalte investiții importante care vor fi făcute prin SAFE în România.

Din totalul celor 16 miliarde și jumătate de euro, peste 8 miliarde ţin de Ministerul Apărării Naţionale. Iar ţara noastră poate beneficia de aceste fonduri dacă respectă termenele. Ministrul Apărării Radu Miruţă a explicat că odată cu accesarea acestui program, România îşi asumă să înceapă şi producţia de armanent în mai multe fabrici din ţară.

„S-a atins astăzi o bornă și în tot haosul ăsta politic, SAFE-ul (n.red. programul SAFE) astăzi este safe (în siguranță). Am reușit să extragem din riscurile instabilității politice un proiect de interes major pentru înzestrarea Armatei Române. Și îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru armistițiul pe care l-a cerut partidelor politice, astfel încât lupta asta politică să fie dusă într-o altă cameră decât acest proiect SAFE, pentru care Armata Română va primi o serie de beneficii. Și industria națională de Apărare la fel. A trecut astăzi prin Parlament, în cel mai transparent mod posibil, întreaga listă a proiectelor pentru care Ministerul Apărării Naționale a propus specificațiile tehnice. Nu în birouri cu lumina stinsă, nu în restaurante, nici măcar într-un cadru doar al Guvernului, ci cu toată presa interesată, într-o ședință publică în Parlamentul României. Parlamentul României a aprobat forma pe care o avem astăzi”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță, într-o conferință de presă la sediul MApN.

Citește și:

Ministrul Apărării a anunțat salvarea Șantierului Naval Mangalia 2 Mai, aflat în prezent în procedură de faliment. Radu Miruță a precizat că cele patru nave din programul SAFE vor fi construite la şantierul de la Mangalia.

„Am promis când eram la Ministerul Economiei oamenilor de la Șantierul Naval Mangalia 2 Mai că vor avea activitate în continuare acolo și șantierul va fi salvat. Acela a fost momentul în care în SAFE au fost introduse patru nave, care costă astăzi în jur de un miliard de euro, cu condiția menționată și aprobată astăzi în Parlamentul României de a se face la Șantierul Naval Mangalia 2 Mai, care să fie modernizat și administrat de cei de la Rheinmetall, care au fost asignați de CSAT și Parlamentul României să se ocupe de asta. Este singura variantă ca Șantierul Naval de la Mangalia 2 Mai, după ce a fost exemplu de manual despre cum statul român să-și bată joc de el, să fie salvat. Și cel mai mare șantier naval dintr-o țară membră a Uniunii Europene, la malul Mării Negre, într-o țară membră NATO, aproape de o sursă de risc atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană și NATO, are astăzi un nou început”, a afirmat Miruță.

Amintim, comisiile reunite de apărare ale Camerei Deputaților și Senatului au dat marți un raport favorabil, cu majoritate de voturi, solicitării Ministerului Apărării Naționale (MApN) privind obținerea aprobării prealabile pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractelor pentru 15 proiecte propuse la finanțare prin Instrumentul ‘Acțiunea pentru securitatea Europei’ (SAFE).

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

