Un turist în vârstă de 64 de ani care a rămas blocat pe un traseu de alpinism de dificultate medie a fost recuperat de salvamontişti cu ajutorul elicopterului. Salvatorii au transmis că operațiunea a avut loc chiar înainte de apusul soarelui, când elicopterul nu s-ar mai fi putut ridica de la sol.

„Misiune îndeplinită de echipajul elicopterului 336 de la POA Braşov şi Salvamont Prahova. Un bărbat în vârstă de 64 ani, a rămas blocat pe Albisoara Brânei, o zonă de abrupt, un traseu de alpinism de gradul 2A”, au transmis salvamontiştii din Prahova.

Intervenţia a avut loc vineri după-amiază, chiar înainte de căderea serii.

Salvamontiștii au mai explicat că „un salvator montan a fost troliat din elicopter şi l-a recuperat pe turistul aflat în dificultate, la limita de timp până la apusul soarelui, când elicopterul nu ar mai fi putut zbura”.

