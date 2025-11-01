Live TV

Video Misiune de salvare contracronometru. Turist, salvat în ultima clipă de elicopterul Salvamont

Data publicării:
Intervenția Salvamont a avut loc chiar înainte de căderea serii FOTO Captură Video
Intervenția Salvamont a avut loc chiar înainte de căderea serii FOTO Captură Video

Un turist în vârstă de 64 de ani care a rămas blocat pe un traseu de alpinism de dificultate medie a fost recuperat de salvamontişti cu ajutorul elicopterului. Salvatorii au transmis că operațiunea a avut loc chiar înainte de apusul soarelui, când elicopterul nu s-ar mai fi putut ridica de la sol.

 

Misiune îndeplinită de echipajul elicopterului 336 de la POA Braşov şi Salvamont Prahova. Un bărbat în vârstă de 64 ani, a rămas blocat pe Albisoara Brânei, o zonă de abrupt, un traseu de alpinism de gradul 2A”, au transmis salvamontiştii din Prahova.

Intervenţia a avut loc vineri după-amiază, chiar înainte de căderea serii.

Salvamontiștii au mai explicat că „un salvator montan a fost troliat din elicopter şi l-a recuperat pe turistul aflat în dificultate, la limita de timp până la apusul soarelui, când elicopterul nu ar mai fi putut zbura”.

