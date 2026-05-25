Mitingul aviatic de la Boboc a fost suspendat pentru al doilea an consecutiv, în context de securitate

Baza Aeriană de Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic ''Aurel Vlaicu'' Boboc a anunţat că mitingul aviatic BOBAS, programat în vara acestui an, o tradiţie în lumea aviaţiei, nu se va mai desfăşura, decizia fiind luată în urma unei analize a contextului actual de securitate şi a priorităţilor Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

În ultimii ani, mitingul aviatic desfăşurat în luna iunie reprezenta un eveniment de referinţă la care luau parte mii de spectatori şi militari din cadrul Forţelor Aeriene Române, Ministerului Afacerilor Interne, Forţelor Navale, NATO şi operatorilor civili.

"În calitate de organizator al mitingului aviatic BOBAS vă anunţ cu regret faptul că ediţia din 2026 a evenimentului, programată pentru această vară, nu se va desfăşura. Decizia a fost luată cu ceva timp în urmă, ca urmare a unei analize a contextului actual de securitate şi a priorităţilor MApN, din considerente ce impun o serie de priorităţi la nivel naţional şi regional. Înţeleg aşteptările celor care iubesc aviaţia şi care au făcut din BOBAS un reper important în calendarul evenimentelor aeronautice din România. Până la ediţia următoare, vă mulţumesc pentru susţinere şi pentru loialitatea demonstrată de-a lungul anilor, de la prima ediţie şi până la cea din 2024. Noi, personalul Bazei Aeriene Aurel Vlaicu de la Boboc, rămânem aproape de pasionaţii de aviaţie, iar la următorul miting vom reveni cu un spectacol pe măsura aşteptărilor", a transmis, pentru AGERPRES, comandantul Bazei Aeriene de Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic "Aurel Vlaicu", Adrian Cîrjău.

Este pentru al doilea an consecutiv când autorităţile iau decizia să suspende din motive obiective desfăşurarea mitingului aviatic.

De-a lungul timpului, în cadrul manifestărilor mitingului, publicul spectator s-a bucurat de evoluţii solo şi în formaţie puse în scenă de piloţi, exerciţii tactice, expoziţii statice de tehnică din structura sistemului de apărare naţională, standuri educaţionale ale instituţiilor de învăţământ militar, dar şi parade moto şi auto.

