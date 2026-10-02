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Video Mobilizare MApN cu 10.000 de rezerviști. Armata vrea să știe pe cine se bazează în caz de conflict

Valentin Stan Data actualizării: Data publicării:
un ofițer din armata româniei se uita cu binoclul
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Armata României cheamă la unitate 10.000 de militari în rezervă. Este vorba despre un exercițiu prin care Ministerul Apărării Naționale vrea să afle pe cine se poata baza în cazul unui război. Mobilizarea va avea loc săptămâna viitoare, în București și Ilfov.

Persoanele vizate de această mobilizare au făcut armata până în 2007, până în acel moment în care armata nu a mai fost obligatorie. Deci, cel mai tânăr rezervist mobilizat are 43 de ani, iar limita superioară este de 63 de ani.

Este vorba despre oameni care au domiciliul în București și Ilfov, iar exercițiul începe luni.

Luni va fi prima zi în care cei mai mulți dintre rezerviști vor primi acasă acele ordine de chemare la unitate. Vor fi aduse de polițiști, iar rezerviștii au la dispoziție 24 de ore pentru a merge la unitate.

Luni și marți se predau aceste ordine de chemare, iar miercuri, joi și vineri vor avea loc zilele de instrucție. Practic, oamenii vor petrece o zi la unitate, vor primi echipament, vor primi o armă și vor face trageri în poligon.

În ceea ce privește beneficiile pentru cei care merg, transportul va fi decontat și vor primi și o masă caldă.

De ce face Armata României acest lucru? Pentru a ști pe câți oameni se poate baza în cazul unui conflict, căci în urma acestor exerciții, mobilizări, în documentele Ministerului Apărării Naționale sunt trecuți și rezerviști despre care armata află că nu mai sunt apți de luptă.

Editor : C.L.B.

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