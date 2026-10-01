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Mobilizare masivă pentru căutarea unui tânăr cioban de 19 ani din Bistrița-Năsăud: Turma de oi s-a întors acasă fără el

Data publicării:
ionut alin
Un tânăr de 19 ani din comuna bistriţeană Runcu Salvei e căutat de zeci de poliţişti, jandarmi, pompieri, salvamontişti şi voluntari FOTO: IPJ Bistriţa-Năsăud.
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Un tânăr de 19 ani din comuna bistriţeană Runcu Salvei, care în urmă cu două zile a plecat cu animalele la păşune şi nu a mai revenit la domiciliu, este căutat de zeci de poliţişti, jandarmi, pompieri, salvamontişti şi voluntari.

Căutările au început de miercuri şi continuă în cursul zilei de joi.

„Zeci de poliţişti, împreună cu jandarmi, pompieri, salvamontişti şi voluntari continuă căutările în vederea depistării tânărului de 19 ani, dispărut din localitatea Runcu Salvei. Au fost constituite echipe, formate din poliţişti, jandarmi, salvamontişti, pompieri, reprezentanţi ai SVSU şi voluntari care efectuează căutări în zonele din extravilanul localităţii Runcu Salvei. La căutări participă aproximativ 50 de poliţişti, jandarmi şi pompieri, precum şi echipaje canine. Totodată, la activităţi participă şi un echipaj de scafandri din cadrul ISU Bistriţa-Năsăud, pentru căutări în zona unor lacuri din apropiere”, a transmis, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ). Bistriţa-Năsăud.

La data de 30 septembrie, a fost sesizat, prin 112, că tânărul Constantin Alin-Ionuţ (19 ani) a plecat de la domiciliul din Runcu Salvei, la data de 29 septembrie, în jurul orei 9:00, cu animalele, şi nu a mai revenit.

„A plecat cu oile - că ei asta fac, sunt oieri – și nu s-a mai întors. S-au întors doar animalele. Dimineață, membrii familiei lui au venit la mine și mi-au spus, și am sunat la poliție. A venit un echipaj, am informat. Acum ne-am mobilizat să îl căutăm. Suntem vreo 20 deja, și am înțeles că vor mai veni. Îl căutăm și ne gândim inclusiv la cel mai negru scenariu. Zilele trecute, în zonă, a fost văzută o ursoaică cu pui... Am cerut inclusiv ajutorul celor de la salvamont, care vin cu o dronă cu termoviziune și sperăm să îl găsim. Să i se fii terminat doar bateria la telefon și să fie bine undeva. Dar suprafața e foarte mare și vegetația e deasă!” a declarat, pentru ziarul local Bistrițeanul.ro, primarul Daniel Pop.

Semnalmentele acestuia, potrivit IPJ: înălţime de aproximativ 1,70 m, greutate de aproximativ 65 de kilograme, păr şaten. La data plecării acesta ar fi fost îmbrăcat cu o bluză de culoare verde şi pantaloni albaştri.

Cei care pot să ofere informaţii cu privire la persoana căutată sunt rugaţi să sune la Serviciul de Urgenţă 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie.

Editor : A.P.

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