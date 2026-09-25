Modificări ale programului de circulație pe Transalpina: de sâmbătă, accesul între Rânca şi Obârşia Lotrului, permis doar până la 18:00

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă că programul de circulaţie pe Transalpina (DN67C) se modifică începând de sâmbătă, din cauza vremii.

„Având în vedere condiţiile meteorologice nefavorabile de la altitudini de peste 1.500 m (ploi, lapoviţă şi ninsori), programul de circulaţie pe sectorul DN67C – Transalpina, între Rânca (km 34+800) şi Obârşia Lotrului (km 59+800), se modifică.

Începând de sâmbătă, 26 septembrie, circulaţia va fi permisă zilnic, doar în intervalul orar 09:00 – 18:00”, anunţă, vineri, CNAIR.

Până acum, traficul era permisă până la ora 20.00.

Participanţii la trafic sunt rugaţi să respecte semnalizarea rutieră instituită şi să îşi planifice deplasările în funcţie de noul program de circulaţie.

În zonele montane înalte de câteva zile vremea s-a stricat şi se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, dar şi vânt puternic şi temperaturi scăzute.

Editor : B.E.