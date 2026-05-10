Video Momente de groază în apropiere de Craiova: Un bărbat a scăpat ca prin minune după ce parașuta nu i s-a deschis Data publicării: 10.05.2026 19:12 Un bărbat a scăpat ca prin minune după ce parașuta nu s-a deschis Momente de groază în apropiere de Craiova. Un bărbat a scăpat ca prin minune după ce parașuta nu s-a deschis, iar rezerva s-a activat aproape de sol. Imaginile au fost surprinse de șoferii din trafic. Aceștia au filmat momentul în care parașutistul, alături de alți elevi cursanți ai aerodromului din Craiova, au sărit din avion.Unul dintre elevi a observat că parașuta nu se deschide. După momente de panică, a reușit să deschidă parașuta de rezervă, foarte aproape de sol.Bărbatul a scăpat teafăr, fiind chiar felicitat de șoferii din trafic care au stat cu sufletul la gură în momentul în care au observat acest incident.