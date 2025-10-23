Momente de groază la Arad, unde un tramvai a pornit singur din depou și a lovit o altă garnitură aflată în stație, dar și două mașini. În urma impactului puternic, șase oameni au fost răniți și au ajuns la spital. Atât poliția, cât și reprezentanții companiei publice de transport fac acum anchete, pentru a stabili dacă de vină a fost vatmanul, care ar fi atins din greșeală maneta de mers sau dacă ar fi fost o defecțiune tehnică.

Accidentul a avut loc miercuri după-amiază, în Arad. Un tramvai a plecat singur din depou, fără un vatman care să îl controleze. Mastodontul a intrat într-o altă garnitură de pe șine și a avariat și două mașini.

„S-a urcat sus să regleze, din câte am înțeles, ca să pornească tramvaiul. Și atunci a pornit fără el”, spune o femeie.

„A fost o defecțiune la curent și când i-a dat drumul, a plecat de unul singur tramvaiul și a prins viteză și a frecat două mașini și a intrat peste un alt tramvai, care era în stație”, povestește altcineva.

„Se va face o comisie și vom vedea ce s-a întâmplat”, a declarat unul dintre inspectorii tehnici veniți la locul accidentului.

Tramvaiul a mers aproximativ 500 de metri fără vatman, până la momentul impactului. Șase oameni au ajuns la spital.

„Am simțit o izbitură în spate, iar prima senzație a fost că nu era o lovitură, ci că ar fi căzut ceva pe tramvai”, spune unul dintre pasageri.

„Eu, cum am stat pe scaunele alea lângă ușile în tramvaiele astea noi, am venit cu spatele și am dat cu ceafa în spate, cum ar veni. O femeie a căzut acolo jos, în tramvai. Norocul, dacă se poate spune așa, este că lumea coborâse deja din tramvai, când a fost lovit”, povestește un alt pasager ajuns la spital.



„Sunt conștienți, stabili, iar medicii din Urgență efectuează investigațiile medicale de specialitate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Simina Roz.

S-au demarat o anchetă internă la CTP Arad.

„Am declanșat o anchetă internă și vom verifica atât starea tehnică a vagonului, cât și evenimentele care au avut loc”, a transmis directorul executiv operațional din cadrul CTP Arad, Monica Birău.

Și Poliția face verificări în urma accidentului. Una dintre ipoteze este că vatmanul, când a coborât din cabină, a atins din greșeală maneta de pornire.

operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia