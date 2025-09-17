Momente de panică marți seară în Sectorul 6 al Capitalei. Un bărbat care a atacat o familie în mijlocul unui centru comercial, a fost înjunghiat.

Potrivit polițiștilor, un bărbat de 36 de ani și-ar fi urmărit fosta parteneră care era împreună cu soțul și copiii în centrul comercial. Între cei doi bărbați a izbucnit un scandal care a degenerat rapid.

Bărbatul de 36 de ani a scos un cuțit, însă soțul femeii a reușit să ia arma și l-a înjunghiat.

Cel rănit a fost transportat la spital, iar soțul femeii a fost dus la secția de poliție.

Cu câteva ore înainte de acest incident, femeia a depus o sesizare la Poliția Orașului Bragadiru, după ce fostul iubit i-a spart geamul casei, iar polițiștii au emis inclusiv un ordin de protecție provizoriu.

În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice - 0800 500 333

