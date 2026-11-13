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Video Momentul accidentului de la Predeal: O femeie a intrat frontal cu maşina într-un autobuz şi a murit

Data publicării:
Accident
Foto: Captură video
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O femeie de 60 de ani, care se afla la volanul unei maşini, a intrat, vineri, într-un autobuz, pe DN 1, la Predeal. Accidentul a fost surprins în imagini – acestea arată cum maşina părăseşte banda de mers şi intră direct în autobuzul care circula din sens opus.

„Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier efectuează activităţi de cercetare, după ce în această după-amiază, în jurul orei 15:20, pe DN 1, în zona localităţii Predeal, a avut loc un accident rutier grav. Din primele date, obţinute până la acest moment, a reieşit că un autoturism care circula către Braşov a pătruns pe sensul opus de deplasare şi a intrat frontal în autobuzul care se deplasa din sensul opus, iar circumstanţele care au dus la efectuarea acestei manevre urmează să fie lămurite în cadrul anchetei”, a transmis, vineri, IPJ Braşov.

Sursa citată a precizat că, în urma impactului, conducătoarea autoturismului, o femeie de 60 de ani, din judeţul Covasna, care se afla singură în vehicul, a decedat.

Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, dosar aflat în coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, urmând a fi stabilite  toate aspectele care au dus la producerea accidentului şi a se dispune măsurile legale la finalizarea acestora.

 

Editor : Sebastian Eduard

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