Au apărut imagini cu accidentul provocat de Kader Keita, mijlocaș defensiv care a bifat 26 de meciuri în acest sezon pentru echipa de fotbal Rapid București. Jucătorul, care ar fi fugit de la locul accidentului, potrivit surselor Digi24.ro, urmează să afle pe parcursul zilei de miercuri, 4 martie, dacă va fi arestat preventiv.

Reamintim că accidentul a avut loc marți, la ora 5:30 dimineața, în Sectorul 2 din București. Kader Keita a lovit cu mașina o femie de 68 de ani care traversa regulamentar și, ulterior, a fugit de la fața locului.

Potrivit ultimelor date, femeia accidentată de jucător se află în stare gravă, fiind internată la terapie intensivă.

Kader Keita urmează să afle pe parcursul zilei de miercuri dacă va fi arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile, în funcție de ce decid judecătorii de drepturi și libertăți.

Pe lângă arestul preventiv, jucătorul ar putea avea probleme penale în viitorul apropiat, în condițiile în care fuga de la locul accidentului se pedepsește, conform Codului penal, cu închisoare de la 2 la 7 ani.

„Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori de către examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulaţie, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani”, este articolul din Codul penal.

În plus, se va ține cont de starea de sănătate a femeii, care în prezent este gravă. Dacă nu ar fi fugit de la locul accidentului, Keita ar fi fost cercetat doar pentru vătămare corporală din culpă, în situația în care victima ar fi depus plângere în acest sens.

Pentru vătămarea corporală din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

Keita a venit în România în urmă cu doi ani, când a semnat cu CFR Cluj. După un sezon petrecut alături de „feroviari”, ivorianul a fost împrumutat la Rapid pentru suma de 200.00 de euro, iar ulterior a fost transferat definitiv în vara lui 2025. În acest sezon, Keita a bifat 26 de partide, fără să înregistreze vreo contribuție de gol.

