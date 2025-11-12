Bărbatul din Teleorman care și-a ucis soția în fața unei biserici a fost înregistrat de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum fiul de trei ani al celor doi este martor la crimă. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

„În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere de la un vecin din zonă se vede cum bărbatul o urmărește pe fosta soție, o tânără de 25 de ani, chiar în fața bisericii din localitate. Bărbatul se năpustește cu cuțitul asupra femeii, i-a aplicat mai multe lovituri. În tot acest timp, femeia ținea copilul în brațe, însă după ce a fost atacată, aceasta a decedat pe loc.

Copilul se afla lângă cadavrul mamei în momentul în care a fost găsit de mai mulți vecini, care au sunat la 112 și au cerut ajutorul medicilor, dar și polițiștilor din localitate. Aceste imagini au ajuns la anchetatori, iar acum sunt analizate. După ce a comis această crimă, tot în aceste imagini se vede cum bărbatul fuge de la locul crimei. Acesta însă, a fost prins de polițiști în doar câteva minute la locuința părinților lui, după ce a încercat să se sinucidă.

Între timp, o anchetă este în desfășurare. Astăzi va fi audiat și tatăl suspectului de către procurorii din Teleorman pentru că sunt foarte multe informații care duc cu gândul că acesta știa ce urmează să se întâmple și nu l-a oprit pe fiul lui înainte de a comite această crimă”, relatează jurnalista Digi24 Elena Alexandru.

Sâmbătă seara, o mamă a trei copii a fost ucisă în fața unei biserici, în Teleorman, de fostul ei soț. A fost înjunghiată cu 15 lovituri de cuţit, sub privirile copilului lor de doar trei ani. Este a 51-a femeie din România care este victima a femicidului în acest an.

Victima avea un ordin de protecție împotriva bărbatului. Anterior, acesta o răpise și o violase, potrivit Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman. Femeia nu ar fi dorit montarea unui sistem de monitorizare electronică, iar polițiștii s-ar fi conformat.

Tatăl femeii de 25 de ani a declarat că a cerut ajutorul Poliției de nenumărate ori, însă autoritățile nu au luat nicio măsură.

„De câte ori am sunat la 112 și la poliție și ce măsuri au luat? Și de câte ori a încălcat el ordinul de protecție?! Venea și oprea mașina, și sunam, și spuneau că e drum public. E drum public, dar nu oprești la mine la poartă”, a declarat bărbatul.

Mai multe anchete au fost deschise după tragedie. Polițiștii care l-ar lăsat de criminal în libertate după ce a fost acuzat de răpire și viol trebuie să dea explicații despre modul în care au acționat.

„La acest moment, în județul Teleorman sunt efectuate mai multe controale. Pe de o parte, o echipă de specialiști din cadrul Poliției Române, respectiv din cadrul Direcției de Ordine Publică, specialiști în prevenirea și combatere a violenței domestice, precum și specialiști din cadrul Corpului de control al IGPR și Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor derulează verificări în Teleorman, la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman și la subunitățile acestui inspectorat, tocmai pentru a verifica dacă polițiștii care au gestionat situația anterior comiterii acestei infracțiunii grave de omor calificat au gestionat corespunzător, dacă au respectat procedurile de lucru și dacă au dispus toate măsurile legale.

În paralel, Parchetul General a dispus efectuarea de verificări la unitate de parchet din Teleorman. La fel, tocmai pentru a se verifica dacă au fost luate toate aceste măsuri care ar fi putut să ducă la prevenirea acestei situații”, a explicat Georgian Drăgan, purtător de cuvânt IGPR.

Editor : C.L.B.