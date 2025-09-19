Camerele de supraveghere au surprins momentul în care o șoferiță lovește frontal un bărbat aflat pe scuter, apoi fuge de la locul accidentului. Cadavrul victimei a fost găsit abandonat pe marginea drumului de trecători. Femeia a fost prinsă după câteva ore. Avea permisul suspendat și urcase băută la volan.

Apelul la 112 s-a dat joi dimineață, în jurul orei 5:30, atunci când o persoană anunța că a găsit pe marginea drumului un bărbat decedat. În urma cercetărilor, polițiștii au ajuns la concluzia că este vorba despre victima unui accident rutier.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum șoferița de 29 de ani, aflată la volanul unei mașini de lux, intră cu viteză pe contrasens, lovește un șofer de scuter și ulterior pleacă de acolo.

În imagini se mai vede cum un microbuz aflat în spatele șoferului de scuter evită impactul în ultimul moment.

Șoferița a fugit de la locul accidentului. Ea a fost găsită câteva ore mai târziu pe Autostrada A0 într-o parcare. A fost testată cu alcool testul și s-a constatat că femeia se urcase băută la volan și, mai mult de atât, avea permisul de conducere suspendat.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru mai multe infracțiuni, printre care și ucidere din culpă.

