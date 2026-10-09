Au fost clipe de panică pe Transfăgărășan, unde un turist a fost la un pas să fie mușcat de o ursoaică, care era alături de puiul său.. Atacul a venit după ce șoferul a încercat să hrănească animalul pe geamul mașinii.

În imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum bărbatul scoate o bucată de mâncare pe geamul autoturismului și încearcă să-i dea, din mână, animalului sălbatic. Acesta apucă hrana și se repede și spre turist, în interiorul mașinii. Doar o minune a făcut ca animalul să se îndepărteze și să nu-l sfâșie.



Incidentul s-a petrecut sub ochii mai multor turiști care opriseră să vadă animalul sălbatic, iar unii chiar au coborât din mașini, la doi pasi de urs.

Vă reamintim că hrănirea urșilor este interzisă prin lege, iar cei care încalcă regula pot primi amenzi de până la 30 de mii de lei.

Editor : A.P.