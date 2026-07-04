Live TV

Video Momentul în care traficanți din Brașov aruncă droguri pe geam, când le bat mascații la ușă. Polițiștii au filmat întreaga scenă

Data actualizării: Data publicării:
droguri
Traficanți din Brașov aruncă droguri pe geam, când le bat mascații la ușă
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Operațiune fulger a polițiștilor din Brașov. Oamenii legii au destructurat o rețea de trafic de droguri. În încercarea de a scăpa basma curată, traficanții au aruncat drogurile pe geam. Doi suspecți au fost arestați.

 

Investigația în acest caz a început în urmă cu mai multe luni, când doi tineri din Brașov, care consumaseră substanțe, droguri sintetice vândute de această rețea, au ajuns la spital în stare gravă, spun polițiștii și procurorii de la DIICOT. Acela a fost momentul când au început investigațiile și așa au ajuns anchetatorii la membrii rețelei.

Aceștia au fost supravegheați mai multe luni, timp în care au făcut mai multe tranzacții, spun acuzațiile din dosar.

Când a fost stabilită această percheziție, suspecții au încercat să scape de probe aruncându-le pe geam. Numai că o echipă de polițiști se aflau lângă clădirii și au surprins imagini cu acest moment, care vor fi folosite în proces. Este despre plicuri cu diverse substanțe, dar și alte accesorii folosite la porționarea drogurilor.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
drona geran cazuta
2
Kievul trage alarma: Dronele și rachetele cu care Rusia a atacat Ucraina într-o singură...
marcel ciolacu la o sedinta
3
Marcel Ciolacu a fost ales la conducerea organismului care coordonează investiţiile în...
soldat rus militar rus rusia
4
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea...
Cristina Chiriac:
5
Procurorul general al României sare în apărarea DIICOT în cazul azilelor ilegale...
Englezii au făcut anunțul: 8 jucători testați pozitiv la Cupa Mondială! Naționala e OUT!
Digi Sport
Englezii au făcut anunțul: 8 jucători testați pozitiv la Cupa Mondială! Naționala e OUT!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tudor duma
Decizie definitivă pentru Tudor Duma: „Maru”, dealerul lui Vlad Pascu, a fost condamnat la închisoare pentru trafic de droguri
Man's hand holding a woman hand for rape and sexual abuse. Hands for rape and sexual abuse concept. Sexual abuse is a problem or Social issues concept
„Cel mai odios abuz”. O „rețea globală” de bărbați care drogau și agresau sexual femei a fost descoperită de autoritățile britanice
biberon cu lapte
„Mi se pare o idee foarte bună”. O nouă bancă de lapte matern a fost deschisă într-o maternitate din România. Cum va funcționa
BUCURESTI - CRISTIAN POMOHACI - PARCHETUL GENERAL
Cristian Pomohaci a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri de mare risc
ofiteri diicot
DIICOT a destructurat o rețea de traficanți care vindeau droguri „pe caiet”. Primeau la schimb și obiecte: parfumuri, haine, drujbe
Recomandările redacţiei
President Donald Trump speaks at Mount Rushmore National Memorial, Friday, July 3, 2026
Donald Trump, discurs de Ziua Independenţei SUA la Muntele Rushmore...
ploaie, vreme, meteo
HARTĂ Noi alerte de ploi și vânt puternic. Cum va fi vremea în zilele...
GettyImages-1188258045-scaled
România este pe primul loc în UE la taxarea muncii: statul ia peste...
Oil refinery in Moscow hit by large-scale Ukrainian drone attack, mayor says
Drone ucrainene au lovit oraşul Sankt Petersburg și regiunea...
Ultimele știri
Mesajul lui Bolojan de ziua SUA: Mulțumesc militarilor americani care contribuie la siguranța României
Cu cât a scăzut numărul de posturi ocupate în instituţiile şi autorităţile publice în primele luni din 2026
Un bărbat din Neamț s-a dat drept inspector ANAF și a convins o victimă să-i dea peste 30.000 de lei. Cum a fost prins
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, gest neașteptat față de prințul Harry. Ce i-ar fi cerut prințului William înainte de...
Cancan
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Fanatik.ro
Cea mai înfocată fană a lui Paraguay, filmare incendiară la Cupa Mondială 2026. Gafa vestimentară care a...
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Gigi Becali, mega-afacere de 1.632.000 de euro. A făcut rost de bani pentru transferul lui Denis Drăguș la...
Adevărul
Fabuloasele aventuri ale unui colecționar român în Africa neturistică. „Un șef de trib de 100 de ani era...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Nuntă secretă cu 1.000 de invitați. Cine sunt starurile care au participat la nunta lui Taylor Swift cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Alexa, după ce a văzut ce a putut să facă Diana Munteanu: "Băi, eu n-am crezut!"
Pro FM
Jennifer Lopez a renunțat la rochiile elegante pentru un body care părea acoperit de tatuaje. Toți au...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lorenzo Lamas face pasul decisiv și încheie oficial mariajul de a șasea soție. Relația cu Heather Locklear...
Adevarul
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Newsweek
Dosar de pensie. De ce doi pensionari cu aceeași vechime pot avea pensii diferite? Ce contează cel mai mult?
Digi FM
Verdictul criticilor după ascultarea noului album. La 67 de ani, Madonna revine în forță cu „Confessions II”...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Danny Glover, despre viața cu Alzheimer: "Încă nu accept în totalitate ce mi se întâmplă". Cine a observat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...