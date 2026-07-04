Operațiune fulger a polițiștilor din Brașov. Oamenii legii au destructurat o rețea de trafic de droguri. În încercarea de a scăpa basma curată, traficanții au aruncat drogurile pe geam. Doi suspecți au fost arestați.

Investigația în acest caz a început în urmă cu mai multe luni, când doi tineri din Brașov, care consumaseră substanțe, droguri sintetice vândute de această rețea, au ajuns la spital în stare gravă, spun polițiștii și procurorii de la DIICOT. Acela a fost momentul când au început investigațiile și așa au ajuns anchetatorii la membrii rețelei.

Aceștia au fost supravegheați mai multe luni, timp în care au făcut mai multe tranzacții, spun acuzațiile din dosar.

Când a fost stabilită această percheziție, suspecții au încercat să scape de probe aruncându-le pe geam. Numai că o echipă de polițiști se aflau lângă clădirii și au surprins imagini cu acest moment, care vor fi folosite în proces. Este despre plicuri cu diverse substanțe, dar și alte accesorii folosite la porționarea drogurilor.

Editor : A.P.