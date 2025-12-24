Live TV

Foto Monedă de aur lansată de BNR: are valoarea nominală de 10 lei. Tema: „Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara”. Cât costă

intrarea in sediul BNR
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema „Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara”, din 29 decembrie. Valoarea nominală a monedei este de 10 lei şi are un diametru 13,92 mm. Greutatea este de 1,224 g.

Aversul monedei prezintă detalii ale plăcuţelor votive descoperite la Geoagiu-Băi (Germisara), valoarea nominală „10 LEI”, inscripţia „ROMANIA”, stema României şi anul de emisiune „2025”.

Reversul monedei redă un detaliu reprezentând-o pe zeiţa Diana la vânătoare, inscripţiile „PLACUTELE VOTIVE DE LA GERMISARA” şi „ISTORIA AURULUI” în arc de cerc.

Monedele din aur sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajul maxim pentru moneda din aur este de 1.000 piese, notează News.ro.

Preţul de vânzare pentru moneda din aur este 1.500,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate.

Monedele din aur cu tema „Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara” au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Informaţii cu privire la achiziţia monedelor se regăsesc pe site-ul Băncii Naţionale a României, secţiunea Numismatica.

