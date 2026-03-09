Live TV

Video Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Dragoș Pîslaru, respinsă în Senat. „PNRR-ul României era în moarte clinică”

Data actualizării: Data publicării:
Dragoș Pîslaru.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Critici privind gestionarea fondurilor PNRR Întrebări despre plăți și calendarul investițiilor

Moțiunea simplă formulată de senatorii opoziției împotriva ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a fost dezbătută luni, 9 martie, în plenul Senatului României, potrivit programului oficial al forului legislativ. În urma votului, moțiunea a fost respinsă, înregistrând 41 de voturi „pentru” și 73 „împotrivă”.

ACTUALIZARE 17:27  În cadrul dezbaterilor, senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat că documentul depus de opoziție nu îndeplinește, în opinia sa, criteriile unei moțiuni simple, deoarece conține în principal întrebări adresate ministrului.

„Din cuprinsul moțiunii nu este clar ce votăm. Dacă răspunsurile vor fi pe placul semnatarilor, moțiunea își pierde rostul, acela de a critica modul în care un membru al Guvernului conduce un minister”, a spus Cazanciuc.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta a adăugat că, în esență, documentul seamănă mai degrabă cu o interpelare parlamentară. „Pe scurt, moțiunea supusă astăzi dezbaterii este, în fapt, o interpelare”, a afirmat senatorul social-democrat, anunțând că grupul PSD nu va susține demersul opoziției.

ACTUALIZARE 17:00 În timpul dezbaterilor din plen, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a respins criticile opoziției și a susținut că planul de redresare a fost repus pe direcția corectă după preluarea mandatului său.

„PNRR-ul României era în moarte clinică. Aceasta nu este o metaforă, este o radiografie financiară. Încrederea Comisiei Europene în capacitatea României de a livra reforme era grav afectată”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a afirmat că una dintre principalele reușite ale renegocierii planului cu Comisia Europeană a fost păstrarea integrală a componentei de granturi. „Am salvat toată suma nerambursabilă alocată României – 13,57 miliarde de euro. Am simplificat major PNRR-ul, reducând numărul de jaloane și ținte de la 518 la 385”, a spus Pîslaru.

Potrivit acestuia, România a încasat până în prezent aproximativ 10,7 miliarde de euro din PNRR, iar în perioada următoare sunt așteptate noi plăți: „Estimarea realistă este că România va încasa aproximativ 3 miliarde de euro pentru cererile de plată 3 și 4”.

ACTUALIZARE 16:28 Un moment tensionat a avut loc în timpul prezentării moțiunii simple în plenul Senatului, când senatorii PACE – Întâi România au adus la tribună o cutie de carton pe care erau lipite fotografii ale ministrului Dragoș Pîslaru, alături de abace și suzete.

Senatorul Daniel-Paul Gheorghe a spus că abacele ar trebui să îl ajute pe ministru „să calculeze miliardele de euro pierdute de România din PNRR”.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a cerut îndepărtarea obiectelor, afirmând că „aceste chestiuni caricaturale afectează demnitatea umană”.

Propunerea a fost aprobată prin vot, cu 68 de voturi „pentru” și 34 „împotrivă”, iar recuzita a fost îndepărtată de la tribună. Înainte de dezbateri, liderul grupului PACE – Întâi România, Dorin Petrea, l-a criticat dur pe ministru, afirmând că acesta ar fi „pierdut toate fondurile europene pe care România putea să le aibă”.

ȘTIREA INIȚIALĂ Moțiunea simplă formulată de senatorii opoziției împotriva ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, va fi dezbătută și votată luni, 9 martie, în plenul Senatul României, potrivit programului oficial al forului legislativ.

Inițiativa este semnată de 44 de senatori din opoziție, membri ai formațiunilor Alianța pentru Unirea Românilor, PACE – Întâi România și parlamentari neafiliați. Documentul poartă titlul „Dragoș Pîslaru, tehnocratul lui Cioloș și ministrul fără rezultate” și critică modul în care ministrul gestionează riscurile legate de încasarea integrală a fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, potrivit Agerpres. 

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că dezbaterea și votul asupra moțiunii simple vor avea loc luni, de la ora 16:00, cu respectarea prevederilor regulamentare.

Citește și: Dragoș Pîslaru ironizează depunerea în Parlament a unei moțiuni simple care il vizează: „O mare bucurie pentru mine”

Critici privind gestionarea fondurilor PNRR

Semnatarii moțiunii au cerut ministrului să clarifice public care este suma exactă din PNRR aflată în risc de neîncasare și termenul până la care acest risc ar putea fi eliminat.

„Un stat serios nu își permite să administreze speranțe, administrează certitudini. Un ministru responsabil nu explică riscurile, le elimină”, afirmă inițiatorii documentului, subliniind că rolul unui ministru al fondurilor europene este acela de a negocia activ interesele economice ale statului.

Aceștia susțin că România are nevoie de „un avocat dur la masa negocierilor”, nu doar de un administrator al procedurilor europene. În opinia lor, autoritățile trebuie să precizeze ce condiții din PNRR au fost renegociate în favoarea României și care este impactul financiar al acestor renegocieri.

Întrebări despre plăți și calendarul investițiilor

Senatorii opoziției mai cer explicații privind diferența dintre sumele solicitate prin cereri de plată către Comisia Europeană și sumele efectiv plătite beneficiarilor din România.

De asemenea, aceștia solicită garanții că România va încasa integral toate tranșele PNRR până la finalul programului, precum și prezentarea unui calendar public pentru eliminarea riscurilor care ar putea afecta absorbția fondurilor.

„Economia reală nu se dezvoltă din strategii, se dezvoltă din investiții executate. Nu contestăm intențiile, contestăm rezultatele”, mai afirmă inițiatorii moțiunii.

Potrivit acestora, evaluarea mandatului ministrului nu va depinde de numărul cererilor de plată transmise către Bruxelles, ci de suma fondurilor europene care ajunge efectiv în economia românească.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
petrolier în ocean
1
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
2
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
donald trumo
3
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa
F-47
4
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă...
Increase in gasoline prices due to the Israel vs Iran war. Increase in the price of oil due to the war between Iran and Israel
5
Amenințarea Iranului: „Dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari...
L-a convins pe Leo Messi să semneze și acum a făcut anunțul: "Între 70 și 80 de milioane pe an!"
Digi Sport
L-a convins pe Leo Messi să semneze și acum a făcut anunțul: "Între 70 și 80 de milioane pe an!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana toiu 2
Mircea Abrudean, despre scandalul Ponta - Țoiu: „Cred că e nevoie de foarte multă coordonare, discuţii şi mai puţin zgomot”
mircea abrudean
Mircea Abrudean subliniază că PNL îl susține pe deplin pe Ilie Bolojan, iar PSD nu decide ce fac liberalii cu premierul
mircea abrudean
Mircea Abrudean, despre atmosfera din Coaliție: „Nu e întotdeauna așa cum pare”. Ce spune despre amenințările PSD
Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Președintele Senatului: „SUA reprezintă cel mai important pilon de securitate”. Ce spune Mircea Abrudean de umbrela nucleară a Franței
bolojan pnrr palatul victoria guvern
Bolojan, ședință la Palatul Victoria. Fiecare minister va transmite un calendar detaliat pentru PNRR
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
STENOGRAME Dispută în Coaliție după scandalul în care e implicată...
Precision Strike Missile racheta orientul mijlociu sua iran
A doua rachetă trimisă de Iran spre Turcia. Proiectilul a fost...
viktor orban si ursula von der leyen
Viktor Orban îi face o propunere Ursulei von der Leyen pentru a evita...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
Război în Orientul Mijlociu, ziua 10. Mii de iranieni jură credință...
Ultimele știri
Ţările G7, consultări despre accesarea rezervelor strategice de petrol. Când s-a mai scos combustibil din aceste rezerve
Kaja Kallas: „Ar trebui să accelerăm ritmul procesului de extindere a UE”. Ce țări sunt vizate
Ciucu a început seria întâlnirilor cu primarii de sector pentru proiecte comune. Prima discuție a avut-o cu edilul Sectorului 1
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, s-a logodit la 24 de ani. Cine este bărbatul...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Fanatik.ro
Prezentatoarea care suferă de o boală gravă i-a șocat pe toți. Cum a apărut vedeta
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Turcia – România, în pericol! O nouă rachetă balistică lansată de Iran a fost interceptată în spațiul aerian...
Adevărul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi...
Playtech
Moment neașteptat cu Putin în timp ce transmitea un mesaj! Videoclipul a fost șters imediat, slăbiciunea...
Digi FM
Era om al străzii și avea o zi groaznică la muncă. Gestul banal care i-a schimbat viața peste noapte: „Cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Scene haotice”. Iranienii au trimis ofițeri în Australia, în căutarea ”trădătoarelor”. CINCI jucătoare au...
Pro FM
Mădălina Ghenea și picioarele ei interminabile fură toți ochii. Pe plajă sau în rochie minusculă cu tocuri...
Film Now
Christina Applegate a dezvăluit numele starului rock pentru care l-a părăsit pe Brad Pitt: Nu am mai vorbit...
Adevarul
Ce relație au avut strămoșii românilor cu neamurile iraniene. Legăturile din secolul XX, alimentate de țiței
Newsweek
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...