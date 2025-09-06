Motivul pentru care un român a traversat ilegal Dunărea înot spre Ucraina: „Le-am spus că vreau să lupt în război dintr-un impuls”

Un bărbat din Tulcea a fost condamnat vineri, în primă instanță, la patru ani de închisoare, după ce, în urmă cu trei ani, a traversat ilegal Dunărea înot până în Ucraina. În momentul în care a fost prins de grănicerii ucraineni, românul le-a spus că a recurs la acest gest pentru că ar fi vrut să lupte împotriva Rusiei, însă adevăratul motiv a reieșit din audierile cu anchetatorii români: voia, de fapt, să își vadă iubita.

Informațiile reies dintr-o motivare emisă de Judecătoria Tulcea pe 5 septembrie și consultată de Digi24.ro.

Pe 4 septembrie 2022, bărbatul a plecat de acasă, din localitatea Sarichioi (din Tulcea) și a ajuns în cursul serii în localitatea Sălceni (tot în Tulcea, pe brațul Chilia).

„Am ajuns într-un loc unde Dunărea era mai îngustă, ca să pot trece frontiera înot spre Ucraina (...) Mi-am legat două bidoane de 5 litri de corp pentru a pluti ușor și am traversat brațul Chilia, ajungând pe teritoriul ucrainean”, le-a spus bărbatul anchetatorilor, potrivit motivării instanței.

Acesta le-a mai spus anchetatorilor că, odată ajuns în Ucraina, a mai mers 500 de metri pe un drum forestier, s-a oprit să își usuce hainele și a dormit 3-4 ore.

„După ce m-am trezit, am pornit din nou la drum, dar am greşit drumul ajungând la o fermă, de unde m-au depistat grănicerii ucraineni. Ulterior aceştia m-au dus la sediu, ziua următoare fiind judecat în fața instanţei”, a mai declarat bărbatul în fața procurorilor.

Le-a spus grănicerilor că vrea să lupte pentru Ucraina. Scopul real era altul

Bărbatul le-ar fi spus, inițial, grănicerilor ucraineni că își dorește să lupte pentru Ucraina împotriva Rusiei. Reamintim că la data la care românul a trecut ilegal frontiera către țara vecină se împlineau aproape șapte luni de la declanșarea invaziei ruse.

„Le-am spus grănicerilor ucraineni ca vreau să lupt în război dintr-un impuls de moment, eu nu am făcut armata și nu am nicio experienţa cu armele de foc”, a recunoscut acesta la audierile cu procurorii români.

Procurorilor români, însă, le-a spus motivul real pentru care a traversat ilegal Dunărea spre Ucraina: voia să ajungă la iubita lui.

„(...) să pot trece frontiera înot spre Ucraina pentru a-mi vedea iubita, (...) aflată în Ucraina (...) și pentru a o ajuta să-și facă paşaportul și să se stabilească în România cu mine (...) Am cunoscut-o când am fost ultima dată în Ucraina în perioada Paștelui, pe timpul când aveam paşaport. Nu vorbesc ucraineană, dar mă înțeleg cu ea deoarece sunt lipovean și limbile se aseamănă (...) Nu vorbim prin mesaje deoarece nu știu să scriu în ucraineană”, le-a mai spus bărbatul anchetatorilor.

Nu avea pașaport pentru că fusese condamnat pentru furt calificat

Bărbatul era, însă, în evidența autorităților, fiind condamnat în trecut în mai multe dosare de furt calificat. Astfel, acesta nu avea voie să părăsească țara, pașaportul lui fiind reținut de autoritățile române.

Concret, acesta fusese condamnat la închisoare cu suspendare pentru două fapte distincte de furt calificat, comise în 2020 și 2022.

În acest dosar, procurorii au avut dubii „cu privire la discernământul inculpatului”, însă expertiza medico-legală psihiatrică a arătat că „a avut discernământ la momentul săvârșirii faptei de trecere frauduloasă a frontierei”.

Dacă nu ar fi avut alte condamnări, pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, bărbatul ar fi primit 9 luni de închisoare cu suspendare.

Însă, pentru că era recidivist, Judecătoria Tulcea a contopit toate pedepsele (de la cele două dosare de furt și cea pentru trecerea ilegală a frontierei de stat) și l-a condamnat pe bărbat la 4 ani de închisoare cu suspendare.

Decizia a fost luată pe 5 septembrie în primă instanță și poate fi atacată cu apel.