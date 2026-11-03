Motocicliștii vor putea circula pe benzile de autobuz și pe lângă mașinile oprite în trafic. Ce prevede noua lege

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, marţi, Legea motocicliştilor, care prevede că banda destinată mijloacelor de transport în comun va putea fi utilizată de motociclete şi mopede. De asemenea, motocicliştii, mopediştii şi bicicliştii pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată, cu cel mult 20 km/h, dacă au suficient spaţiu lateral şi nu îi stânjenesc pe ceilalţi participanţi la trafic.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în sensul stabilirii unor măsuri pentru fluidizarea traficului.

Noua lege prevede că motocicletele şi mopedele pot circula pe banda destinată transportului în comun, în condiţiile stabilite de administratorul drumului.

În plus, motocicliştii, mopediştii şi bicicliştii pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată, cu cel mult 20 km/h, dacă au suficient spaţiu lateral şi nu îi stânjenesc pe ceilalţi participanţi la trafic.

De asemenea, trecerea unei motociclete sau a unui moped pe lângă un vehicul de pe acelaşi sens nu mai este considerată depăşire, dacă nu se trece peste marcajul benzii, iar la intersecţiile semaforizate şi la trecerile de cale ferată cu barieră sau semibarieră se marchează un spaţiu de siguranţă de 3 metri pentru motociclete şi mopede.

Primăriile amenajează locuri de parcare dedicate motocicletelor şi mopedelor în toate parcările publice cu cel puţin 6 locuri.

Potrivit proiectului, casca trebuie să fie omologată pentru categoria vehiculului şi prinsă corect.

Guvernul are la dispoziţie 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a adapta normele de aplicare.

„Merg pe motocicletă de la 16 ani şi ştiu cât contează regulile clare. Fiecare motocicletă sau scuter înseamnă o maşină mai puţin în coloană şi un loc de parcare liber, deci legea îi ajută şi pe cei care nu se vor urca niciodată pe două roţi. Le mulţumesc colegilor din toate cele patru partide şi celor de la MotoADN, care au adus proiectul în Parlament şi l-au susţinut până la capăt.

Traficul nu are culoare politică, iar proiectul de lege adoptat astăzi este aliniat celor mai bune practici din Vest, unde aceste reguli se aplică deja de ani de zile”, declara Sebastian Burduja, deputat PNL şi coiniţiator al legii, după adoptarea legii în plenul Camerei Deputaţilor.

Editor : C.L.B.